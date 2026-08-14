Khám sức khỏe định kỳ cho người dân bảo đảm đúng tiến độ, đúng đối tượng và chất lượng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH AN

Gần 2,4 triệu người dân được khám sức khỏe

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tiến độ thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố đang tăng nhanh, nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa các phường, xã, đặc khu.

Tính đến trưa 14-8, toàn thành phố đã khám sức khỏe và ghi nhận dữ liệu cho 2.396.600 lượt người, gấp 8,9 lần so với cùng kỳ. Có 2 phường, xã đang dẫn đầu về tỷ lệ người dân được khám sức khỏe trên 70% là phường Phước Thắng, xã An Nhơn Tây và 2 phường có có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe thấp nhất là phường Bến Thành, phường Bàn Cờ. Toàn thành phố có 77/168 phường, xã, đặc khu mới đạt tỷ lệ khám dưới 15% dân số (chiếm 45,8%); trong đó 28 địa phương dưới 10%.

Qua giám sát các phường, xã có tỷ lệ khám thấp cho thấy, việc phối hợp ở một số nơi chưa đồng bộ, năng lực điều hành của một số trạm y tế mới được kiện toàn còn hạn chế; một số địa phương chưa duy trì giao ban, báo cáo thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, công tác vận động người dân tại một số địa phương chưa xác định đúng nhóm đối tượng đích, chưa huy động đầy đủ các tổ chức, đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền, vận động.

168 xã, phường, đặc khu họp theo hình thức trực tuyến. Ảnh: THÀNH AN

Trước thực trạng đó, Sở Y tế kiến nghị UBND TPHCM xem xét cho phép toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kể cả nhóm chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú hoặc tạm trú, được tham gia khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Đồng thời, đề xuất cho phép công dân Việt Nam đang thực tế sinh sống tại TPHCM nhưng đăng ký thường trú ở tỉnh, thành phố khác, chưa đủ điều kiện đăng ký tạm trú nhưng có thông tin nơi ở hiện tại được xác thực trên VNeID và không thuộc nhóm lao động chính thức, được địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí như nhóm có đăng ký thường trú, tạm trú.

Tập trung cao độ trong tháng 8

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các địa phương thời gian tới phải tiếp tục tập trung cao hơn, quyết liệt hơn trong công tác khám sức khỏe toàn dân. Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế rà soát, tham mưu việc phân bổ kinh phí, phấn đấu giải quyết cơ bản trong tháng 8 để các phường, xã có điều kiện tổ chức thực hiện.

Công an TPHCM phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, hoàn thiện dữ liệu người dân. Xác định đầy đủ đối tượng cần khám và cung cấp thông tin cho các địa phương. Trên cơ sở dữ liệu chính xác, các xã, phường, đặc khu phải xây dựng phương án tổ chức khám phù hợp, hạn chế bỏ sót hoặc khám trùng.

"Các địa phương phối hợp với ngành giáo dục, doanh nghiệp và cơ sở y tế để nắm chắc số lượng người đã khám, nơi khám và kết quả khám, qua đó từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe đầy đủ của người dân trên địa bàn", đồng chí Nguyễn Mạnh Cường lưu ý.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: BVCC

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, khám sức khỏe phải đi đôi với chất lượng, tuyệt đối không chạy theo số lượng. Sở Y tế cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế tham gia chương trình, bảo đảm người dân được khám đầy đủ, đúng quy trình và kết quả khám phải được cập nhật đầy đủ vào dữ liệu sức khỏe, phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân về lâu dài. Đồng thời, yêu cầu các địa phương có tỷ lệ khám thấp phải khẩn trương có giải pháp, tập trung nguồn lực để tăng tốc. Những nơi chưa ký hợp đồng với cơ sở y tế cần rà soát ngay nguyên nhân, vướng mắc để tháo gỡ.

"Công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân cần tiếp tục tập trung cao trong tháng 8, nhất là đối với học sinh, sinh viên và người lao động. Đây là nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân. Vì vậy, quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng tiến độ, đúng đối tượng và chất lượng. Các sở, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó, để kết quả khám thực sự có giá trị và phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

THÀNH SƠN