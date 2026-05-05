TPHCM triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng công dân số

Sở Y tế TPHCM vừa phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Công an TPHCM đã thống nhất phương án triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) cho toàn bộ người dân trên Ứng dụng Công dân số TPHCM.

Nền tảng Công dân số giúp người dân dễ dàng tiếp cận

Theo đó, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất, gắn với mã định danh cá nhân, bảo đảm “đúng người, đúng dữ liệu”, hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin. Dữ liệu sức khỏe được cập nhật từ các cơ sở khám, chữa bệnh, các chương trình khám sức khỏe, tầm soát và được tích hợp, hiển thị tập trung trên ứng dụng.

Việc lựa chọn nền tảng Công dân số giúp người dân dễ dàng tiếp cận, không cần cài đặt thêm ứng dụng mới, đồng thời tận dụng hạ tầng số sẵn có của thành phố. Người dân có thể chủ động tra cứu lịch sử khám bệnh, theo dõi chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin cá nhân một cách thuận tiện.

"Không chỉ phục vụ người dân, hệ thống còn tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế, từng bước hình thành kho dữ liệu sức khỏe dùng chung của thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để ngành y tế chuyển sang mô hình quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng chăm sóc", Sở Y tế thông tin.

Đáng chú ý, việc xác thực thông tin sẽ được thực hiện thông qua định danh điện tử VNeID, bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân. Đồng thời, thành phố cũng xây dựng giải pháp tạo lập hồ sơ cho người phụ thuộc như trẻ em, học sinh hoặc người cần đại diện hợp pháp.

Việc triển khai HSSKĐT được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển từ chăm sóc bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ thụ động sang chủ động, dự phòng và liên tục theo vòng đời, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân thành phố.

Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai theo 4 bước: Bước 1: Tạo lập thông tin hành chính Bước 2: Cập nhật dữ liệu sức khỏe Bước 3: Đồng bộ, hiển thị dữ liệu Bước 4: Khai thác phục vụ người dân và công tác quản lý. Chính quyền địa phương sẽ theo dõi tiến độ triển khai qua hệ thống dashboard, gắn với quản lý sức khỏe theo địa bàn dân cư.

THÀNH SƠN