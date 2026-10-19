Ước mơ có lại mái tóc của cô bé mắc ung thư máu

Sau những đợt hóa trị khiến tóc rụng dần, bé gái 10 tuổi mắc ung thư máu mong có lại mái tóc như trước. Bộ tóc giả từ chương trình “Trạm tóc ước mơ” giúp em thêm tự tin, đồng thời mang đến niềm vui cho nhiều người bệnh đang điều trị ung thư.

Một bệnh nhân ung thư vui mừng đón nhận mái tóc giả từ chương trình “Trạm tóc ước mơ”. Ảnh: THANH HẰNG

Món quà từ những mái tóc hiến tặng

“Mẹ sờ này, mềm quá, lại còn màu nâu nâu nữa”, bệnh nhi Nguyễn Như Quỳnh, 10 tuổi, thích thú gọi mẹ khi chạm tay vào mái tóc giả vừa được trao tặng. Với cô bé đang điều trị ung thư máu, đó không chỉ là món quà giúp thay đổi diện mạo mà còn là điều em mong đợi sau những tháng ngày làm quen với mái đầu không còn tóc.

Tháng 4-2026, khi đang học lớp 4, Quỳnh thường xuyên bị chảy máu cam. Sau khi thăm khám, em được chẩn đoán mắc ung thư máu và phải bước vào quá trình điều trị dài ngày.

Những đợt hóa trị khiến tóc em rụng dần. Từ mái tóc dài, Quỳnh phải làm quen với chiếc đầu trọc. Cô bé buồn bã, nhiều lần hỏi mẹ bao giờ tóc mới mọc lại. Khi về nhà sau các đợt điều trị, em thường đội mũ để che đầu, đôi lúc buồn vì bị bạn bè trêu chọc.

Khi biết mình được tặng tóc giả, Quỳnh háo hức chờ đợi. Mái tóc mới không làm thay đổi quá trình điều trị, nhưng giúp em vui hơn khi nhìn mình trong gương, thêm tự tin khi giao tiếp và sinh hoạt.

Bệnh nhi mắc ung thư máu vui mừng khi nhận tóc giả. Ảnh: THANH HẰNG

Với người bệnh ung thư, mái tóc rụng đi cũng có thể trở thành nỗi mặc cảm trong quá trình điều trị. Chị Ngô Thị Thương, ở Lào Cai, đã trải qua khoảng 6 tháng điều trị ung thư. Tình trạng rụng tóc khiến chị có lúc không dám đối diện với chính mình.

“Khi được nhận mái tóc này, tôi cảm thấy rất vui, bởi đã có những lúc tôi không dám đối diện với chính mình. Mái tóc hôm nay giống như một ước mơ thành hiện thực, mang đến cho tôi niềm hy vọng mới. Tôi mong một ngày nào đó mình sẽ chiến thắng ung thư, để có thể tự nuôi được một mái tóc thật đẹp như bộ tóc mình được tặng hôm nay”- chị Thương chia sẻ.

Những mái tóc thật được cắt để trao tặng người bệnh ung thư

Theo bà Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tình trạng rụng tóc trong quá trình điều trị có thể khiến người bệnh buồn bã, mất tự tin khi giao tiếp. Những bộ tóc giả làm từ tóc thật của chương trình “Trạm tóc ước mơ” không chỉ giúp người bệnh cải thiện diện mạo mà còn là nguồn động viên tinh thần từ cộng đồng.

“Chúng tôi mong rằng, cùng với món quà về diện mạo, mỗi người bệnh còn cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm và nguồn động viên tinh thần từ cộng đồng”- bà Lý Thị Hảo nói.

Những mái tóc được trao đi

Để những sẻ chia ấy đến được với người bệnh, chương trình “Trạm tóc ước mơ” đã kết nối những người hiến tóc với bệnh nhi và người bệnh ung thư có nhu cầu sử dụng tóc giả làm từ tóc thật.

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, từng trải qua điều trị ung thư máu và ung thư vú. Từ trải nghiệm của bản thân, chị hiểu những mặc cảm về ngoại hình mà người bệnh có thể đối mặt trong quá trình điều trị. Điều đó thôi thúc chị xây dựng chương trình, giúp người bệnh có thêm sự tự tin với mái tóc giả làm từ tóc thật.

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đến nay, chương trình đã tiếp nhận hơn 32.000 bộ tóc. Riêng tại ngày hội năm 2026, chương trình tiếp nhận 1.176 bộ tóc và trao tặng 36 bộ tóc cho người bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội đội tóc giả cho người bệnh ung thư tại chương trình

Đồng hành cùng chương trình vào cuối tuần qua có cán bộ, chiến sĩ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Bên cạnh trực tiếp cắt tóc cho người hiến, các cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ người bệnh đội tóc giả, giúp họ thêm tự tin trong quá trình điều trị ung thư.

Để mỗi bộ tóc đến tay người bệnh, có sự góp sức của nhiều người, từ những người kiên nhẫn nuôi tóc qua nhiều tháng, nhiều năm đến người cắt tóc và các tình nguyện viên tham gia chuẩn bị, trao tặng.

Theo đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, một bộ tóc giả không thể xóa đi những khó khăn trong quá trình điều trị, nhưng có thể giúp người bệnh vơi đi mặc cảm, thêm tự tin trong cuộc sống và cảm nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng.

NGỌC DUNG - THANH HẰNG