Bé gái 9 tuổi mắc ung thư máu

Anh Nguyễn Hữu Việt (sinh năm 1991), cha của Triệu Vy cho biết, anh lập gia đình với chị Nguyễn Thị Mỹ (sinh năm 1996, ở cùng địa phương). Vợ chồng anh có hai người con, Triệu Vy là con thứ, sinh ra bình thường. Tuy nhiên, sau khi học xong lớp 1 (Trường Tiểu học 1 xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), từ tháng 7-2024, Triệu Vy có biểu hiện sốt cao, tái phát nhiều lần, xuất huyết dưới da với các chấm, nốt đỏ, tiểu cầu trong máu quá thấp so với bình thường. Dù đã đưa đến các bệnh viện ở địa phương điều trị, song vẫn không có kết quả. Sau đó, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi trung ương và Viện Huyết học - Truyền máu trung ương (ở Hà Nội) thăm khám. Tại đây, qua xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định cháu bị ung thư máu, phải tuân thủ quá trình điều trị lâu dài theo phác đồ.

Hiện nay, tình trạng bệnh của Triệu Vy diễn biến nặng, sức khỏe giảm sút, vùng tay trái và chân trái phù nề; đặc biệt là vùng chân trái xuất hiện nổi cục, bầm tím, tích nước dưới da, viêm đa mạch, lở loét, không thể đi lại… Hàng ngày, việc ăn uống, vệ sinh cá nhân của bé phụ thuộc hoàn toàn vào cha, mẹ chăm sóc. Lâu nay, cuộc sống của gia đình anh Việt chủ yếu dựa vào 3 sào ruộng. Hàng ngày, anh Việt còn đi làm thuê phụ xây dựng, bốc vác, đóng cốp pha kiếm thêm thu nhập; còn chị Mỹ hợp đồng nấu ăn cho một trường mầm non trên địa bàn. Tuy nhiên, từ ngày bé Vy đổ bệnh, hai vợ chồng phải tạm nghỉ các công việc để vào viện chăm sóc con. Thời gian qua, anh Việt đã bán hết tài sản có giá trị trong nhà, vay mượn thêm ngân hàng, người thân, hàng xóm hàng trăm triệu đồng để chạy chữa bệnh cho con. Nay kinh tế gia đình càng lâm vào khó khăn, kiệt quệ, chưa biết xoay xở vào đâu để tiếp tục điều trị lâu dài cho con và trả nợ.

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