Bạn đọc Báo SGGP trao 20 triệu đồng giúp bé gái 9 tuổi mắc ung thư máu

Ngày 1-7, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp với UBND xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, thăm hỏi, động viên và trao 20 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ bé Nguyễn Thị Triệu Vy, sinh năm 2017, trú thôn 1, xã Thạch Hà.

Đại diện UBND xã Thạch Hà trao 20 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP cho anh Nguyễn Hữu Việt (cha của Nguyễn Thị Triệu Vy)

Bé Vy là nhân vật trong bài viết “Bé gái 9 tuổi mắc ung thư máu” đăng trên Báo SGGP ngày 4-6-2026. Sau khi hoàn cảnh của bé được đăng tải, nhiều bạn đọc gần xa đã chia sẻ, hỗ trợ gia đình có thêm kinh phí tiếp tục điều trị bệnh cho bé.

Bé Vy là con gái của anh Nguyễn Hữu Việt, sinh năm 1991, và chị Nguyễn Thị Mỹ, sinh năm 1996. Từ tháng 7-2024, bé bắt đầu có biểu hiện sốt cao, tái phát nhiều lần, xuất huyết dưới da, tiểu cầu trong máu thấp. Gia đình đã đưa bé đến các bệnh viện ở địa phương điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm.

Sau đó, bé Vy được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, ở Hà Nội, thăm khám. Qua xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bé bị ung thư máu, phải điều trị lâu dài theo phác đồ.

Cuộc sống gia đình anh Việt lâu nay chủ yếu dựa vào 3 sào ruộng. Hằng ngày, anh Việt đi làm thuê phụ hồ, bốc vác, đóng cốp pha để kiếm thêm thu nhập; còn chị Mỹ hợp đồng nấu ăn cho một trường mầm non trên địa bàn. Từ ngày bé Vy đổ bệnh, vợ chồng anh phải tạm nghỉ việc để vào viện chăm sóc con.

Hiện chi phí điều trị của bé Vy rất lớn, trong khi hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn.

Tiếp nhận số tiền hỗ trợ, anh Nguyễn Hữu Việt và đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo SGGP cùng bạn đọc đã quan tâm, sẻ chia, giúp gia đình có thêm điều kiện tiếp tục điều trị cho bé Vy.

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DƯƠNG QUANG