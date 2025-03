Trao tiền hỗ trợ cháu bé bị ung thư máu

Báo SGGP đã thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Phúc tiếp tục điều trị cho cháu Bảo An, giúp cháu sớm khỏe mạnh. Báo cũng đã trao tiền hỗ trợ của bạn đọc để giúp gia đình có điều kiện chữa bệnh cho cháu Bảo An.

Ngày 21-3, Báo SGGP đã trao 25 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Phúc (thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai).

Chị Nguyễn Thị Phúc (bên phải) tiếp nhận tiền hỗ trợ từ Báo SGGP

Chị Phúc là mẹ cháu Lê Ngọc Bảo An. Lúc sinh ra, Bảo An phát triển bình thường. Tuy nhiên, tháng 6-2024, cháu bị sốt và kiệt sức. Bác sĩ cho biết Bảo An bị ung thư máu, phải nhanh chóng điều trị bằng phương pháp xạ trị.

7 tháng qua, gia đình chị Phúc bỏ hết mọi công việc, đưa con xuống TPHCM điều trị. Tuy nhiên, kinh phí gia đình đã cạn kiệt, việc điều trị có nguy cơ bị gián đoạn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã kết nối hoàn cảnh gia đình chị Phúc đến với Báo SGGP. Thông qua bài viết Cháu bé 4 tuổi bị ung thư máu, gia đình hết tiền chữa trị, bạn đọc báo vào cuộc giúp đỡ.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, đại diện Báo SGGP thăm hỏi tình hình sức khỏe của Bảo An, động viên gia đình và chúc Bảo An sớm khỏe mạnh.

Chị Nguyễn Thị Phúc xúc động: “Sự hỗ trợ này có ý nghĩa to lớn. Cháu Bảo An sẽ có cơ hội được tiếp tục chữa bệnh. Tôi biết ơn báo và bạn đọc đã chung tay giúp đỡ lúc gia đình tôi gặp khó khăn nhất”.

HỮU PHÚC