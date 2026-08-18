Vé máy bay dịp lễ 2-9: Cung ứng gần 1 triệu ghế, giá vé "hạ nhiệt"

Ngày 18-8, Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 năm nay, các hãng hàng không trong nước dự kiến cung ứng gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.