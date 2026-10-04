TPHCM: Chủ động các phương án ứng phó trong mùa mưa bão

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành Công văn số 9178/UBND-ĐT gửi các cơ quan, đơn vị yêu cầu khẩn trương, chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026.