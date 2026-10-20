Việt Nam - Malaysia thúc đẩy hợp tác quốc phòng, duy trì lập trường chung của ASEAN

Chiều 20-10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia đồng chủ trì đối thoại.

Tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh quan hệ song phương Việt Nam - Malaysia thời gian qua phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc lịch sử là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11-2024. Trên cơ sở triển khai bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng (ký tháng 12-2023 tại Hà Nội), hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua được hai bên triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đón ông Datuk Lokman Hakim Ali tại trụ sở Bộ Quốc phòng, chiều 20-10. Ảnh: TRẦN BÌNH

Về phương hướng thời gian tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, và những định hướng quan trọng đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất vào tháng 8-2026 vừa qua.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đó là đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế. Nghiên cứu mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực tiềm năng như quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại đối thoại. Ảnh: TRẦN BÌNH

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia, sang tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12-2026.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự đối thoại. Ảnh: TRẦN BÌNH

Ông Datuk Lokman Hakim Ali khẳng định, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Malaysia – Việt Nam lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương; mở ra nhiều cơ hội, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong tương lai.

Ông Datuk Lokman Hakim Ali phát biểu tại đối thoại. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đánh giá cao sự hợp tác quốc phòng tích cực, hiệu quả thời gian qua, ông Datuk Lokman Hakim Ali mong muốn, thời gian tới, hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trên các lĩnh vực đã được xác định. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Malaysia – Việt Nam; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì sự hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Malaysia tham dự đối thoại. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tại đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong giải quyết các vấn đề trên biển, Việt Nam luôn kiên định và mong muốn giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nỗ lực không ngừng ngăn chặn xảy ra va chạm trên biển dưới mọi hình thức.

Việt Nam mong muốn cùng Malaysia duy trì lập trường chung của ASEAN là giải quyết các bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ông Datuk Lokman Hakim Ali, cùng các đại biểu hai bên sau khi kết thúc đối thoại. Ảnh: TRẦN BÌNH

TRẦN BÌNH