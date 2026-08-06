Việt Nam - Malaysia thúc đẩy hợp tác quốc phòng, vì lợi ích chung của khu vực và mỗi nước

Hai bên sẽ tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau, nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia do Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, làm trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 6-8.

Ngày 6-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Video: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc lịch sử là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11-2024. Với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, cùng với chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, góp phần triển khai cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hợp tác Việt Nam - Malaysia.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, được cụ thể hóa trong Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia, tập trung thúc đẩy các lĩnh vực gồm: trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tham vấn, đối thoại; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tích cực ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế...

Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Malaysia - Việt Nam; đồng thời khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là minh chứng rõ nét cho quan hệ hữu nghị, tin cậy, tinh thần gắn kết bền chặt trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin mong muốn trên cơ sở chuyến thăm Việt Nam lần này, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được thống nhất trên cơ sở nhu cầu, lợi ích của mỗi bên. Tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn, đào tạo nguồn nhân lực, an ninh, an toàn hàng hải... góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Malaysia - Việt Nam ngày càng hiệu quả, thực chất, vì sự hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang chào đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Malaysia tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin chào đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, cùng những vấn đề cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Malaysia duy trì trao đổi, tham vấn thường xuyên; tăng cường hợp tác thực chất giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp hợp quốc về Luật biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin trao đổi quà lưu niệm sau hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia sang dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, được tổ chức từ ngày 10 đến 13-12-2026 tại Hà Nội.

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