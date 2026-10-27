Chiều 27-10, dự báo triều cường tại TPHCM tiếp tục vượt mức báo động 3

Triều cường tại TPHCM tiếp tục vượt báo động 3, có nguy cơ gây ngập một số nơi trũng thấp ven sông vào chiều 27-10. Miền Trung có mưa lớn kéo dài đến hết đêm 29-10, cục bộ trên 300mm.