Xét xử Mr Pips, Shark Bình cùng 186 bị cáo khác

Hôm nay, 26-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế giả mạo, bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của 919 bị hại.