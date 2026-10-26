Trung bộ mưa lớn từ chiều tối 27-10, Nam bộ chuẩn bị đón triều cường

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều tối mai 27-10 đến hết ngày 29-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to và dông.