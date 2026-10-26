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Trung bộ mưa lớn từ chiều tối 27-10, Nam bộ chuẩn bị đón triều cường

SGGPO

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều tối mai 27-10 đến hết ngày 29-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to và dông.

Trung bộ mưa lớn từ chiều tối 27-10, Nam bộ chuẩn bị đón triều cường
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VĂN PHÚC - THANH QUANG

Từ khóa

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