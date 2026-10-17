Xã Bàu Bàng: Đổi mới cách làm trong công tác kiểm tra, giám sát

Từ tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở đến triển khai chế độ tự kiểm tra, giám sát, xã Bàu Bàng (TPHCM) từng bước nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã giám sát công trình đầu tư công trên địa bàn xã

Gắn kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ

Tại xã Bàu Bàng, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng theo hướng sát cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn của từng tổ chức đảng. Việc nắm tình hình thường xuyên giúp cấp ủy theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những nội dung cần hoàn thiện, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động ngay từ cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã chủ động giám sát thông qua báo cáo, các cuộc họp và hoạt động thực tế; đồng thời tham mưu cấp ủy triển khai chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Cách làm này góp phần đưa công tác kiểm tra, giám sát gắn chặt hơn với công việc hàng ngày, thay vì chỉ tập trung vào các đợt kiểm tra theo kế hoạch.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã triển khai 6 Đoàn kiểm tra, giám sát theo chương trình, đối với 20 tổ chức đảng và 20 cá nhân là người đứng đầu. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã thực hiện 4 Đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 8 tổ chức đảng và 15 cá nhân là người đứng đầu; hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã chủ động bổ sung 2 Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện quy chế làm việc và công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực đầu tư công.

Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, các tổ chức đảng trực thuộc đã xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch phù hợp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Đảng, quy định của Đảng và quy chế làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện quy chế làm việc ở một số nơi vẫn còn hạn chế, nhất là trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những hạn chế này đã được cấp ủy chỉ ra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Văn Lập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã chủ trì Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy xã theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Bàng, nhấn mạnh, địa phương chú trọng theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy có thêm cơ sở đánh giá sát thực chất lượng công việc, kịp thời hướng dẫn những nội dung cần hoàn thiện, đồng thời phát huy các cách làm hiệu quả tại cơ sở.

Phát huy tinh thần tự giác

Cùng với việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, xã Bàu Bàng triển khai chế độ tự kiểm tra, giám sát theo Quy định số 1263-QĐ/TU, ngày 31-7-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, ban hành trên cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 7-4-2026, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đây là điểm mới nhằm phát huy tính chủ động, tự giác của tổ chức đảng, đảng viên trong phòng ngừa, phát hiện và khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Thực hiện chủ trương này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, gắn nội dung tự kiểm tra, giám sát với chương trình công tác của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Các tổ chức đảng tập trung rà soát việc thực hiện nghị quyết, quy chế làm việc, nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm được giao; đồng thời quan tâm các lĩnh vực như công tác cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết đơn thư.

Trọng tâm là nâng cao vai trò tự đánh giá của mỗi tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Từ việc chủ động rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, các tổ chức đảng có thể phát huy ưu điểm, nhận diện những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã được giao hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả, định kỳ báo cáo cấp ủy theo quy định. Việc duy trì nền nếp tự kiểm tra, giám sát, kết hợp với chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

"Xã Bàu Bàng xác định tự kiểm tra, giám sát phải được duy trì thường xuyên, gắn với nhiệm vụ của từng tổ chức đảng và trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót ngay từ khi mới phát sinh, chủ động phòng ngừa vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Bàng

VĂN SƠN