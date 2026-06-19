Xã Bàu Bàng: Những chuyển biến tích cực từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Bàu Bàng (TPHCM) đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Nhìn lại một năm vận hành theo mô hình mới, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Bàng đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng.

PV- Thưa đồng chí, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật nhất mà xã Bàu Bàng đạt được?

﻿Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Bàng

* Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Bàng: Kết quả nổi bật nhất sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bộ máy của xã Bàu Bàng nhanh chóng ổn định, vận hành thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước cũng như việc giải quyết các nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được lãnh đạo xã thực hiện quyết liệt. UBND xã đã ban hành hơn 4.800 văn bản quản lý, điều hành trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể được duy trì chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.

Điều đáng mừng là chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong bối cảnh khối lượng công việc tăng lên sau sáp nhập, bộ máy mới vẫn vận hành ổn định, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục phát triển tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn phát triển mới.

- Việc phân cấp, phân quyền cho cấp xã đã tạo ra những chuyển biến như thế nào trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, thưa đồng chí?

* Trước hết là tạo ra những chuyển biến rất rõ nét trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương. Khi được giao thêm thẩm quyền, chính quyền cấp xã chủ động hơn trong xử lý công việc, giảm đáng kể các khâu trung gian, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, xã Bàu Bàng đang thực hiện 45 nhiệm vụ được phân cấp và 21 nhiệm vụ được ủy quyền trên nhiều lĩnh vực như tài chính, xây dựng, đất đai, môi trường, nội vụ, tư pháp, y tế và an ninh trật tự. Việc phân cấp đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức phát huy tính chủ động, trách nhiệm, xử lý công việc sát thực tiễn hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực chứng thực. Nhờ đó, quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả được thực hiện ngay tại trung tâm theo mô hình “một điểm đến”, giảm thời gian chờ đợi cho người dân, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ.

Hiệu quả của công tác phân cấp, phân quyền được thể hiện rõ qua kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 1-7-2025 đến đầu tháng 5-2026, xã tiếp nhận 6.096 hồ sơ, trong đó có 6.005 hồ sơ trực tuyến. Đã giải quyết 5.778 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết sớm hạn đạt 99,67%, hồ sơ trễ hạn chỉ chiếm 0,33%. Những kết quả này cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính cơ sở.

Hệ thống đường giao thông kết nối đến trung tâm hành chính xã Bàu Bàng được đầu tư đồng bộ, tạo đòn bẩy quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững

- Đồng chí có thể cho biết một vài kết quả trong công tác chuyển đổi số thời gian qua?

* Xã Bàu Bàng xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, cải cách hành chính và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Sau một năm triển khai, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền số.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử trong xử lý công việc; 100% văn bản đi, trừ văn bản mật, được ký số và phát hành trên môi trường mạng. Các cơ quan, đơn vị đều được kết nối mạng nội bộ, mạng truyền số liệu chuyên dùng và được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn.

Địa phương cũng tập trung rà soát, làm sạch và kết nối các cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, giáo dục, y tế, hộ nghèo; đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ hành chính. Đến nay, 5.389 hồ sơ đã được số hóa, đạt tỷ lệ 100%. Việc triển khai hiệu quả cơ chế một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bàu Bàng khá khang trang, hiện đại, phục vụ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp

- Giai đoạn 2026-2030 xã Bàu Bàng sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá nào để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong giai đoạn 2026-2030 ?

* Với giai đoạn 2026-2030, xã Bàu Bàng xác định tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trọng tâm là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng nền hành chính năng động, trách nhiệm và gần dân.

Địa phương sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý, điều hành. Đây được xem là một trong những giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở.

Song song đó, xã tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao. Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, địa phương phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, nâng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ lên khoảng 40%, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

- Xin cảm ơn đồng chí!

VĂN SƠN