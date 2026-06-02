Xã Bàu Bàng: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Chiều 2-6, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bàu Bàng về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 5 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bàu Bàng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Bàng trao đổi về tình hình thực tế tại địa phương

Đảng bộ xã Bàu Bàng hiện có 25 tổ chức Đảng trực thuộc với 715 đảng viên. Trong 5 tháng đầu năm, xã triển khai hiệu quả các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; tiếp tục thực hiện mô hình “Gần dân, sát việc”, xây dựng 20 mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cấp ủy.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương đã nêu nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực y tế cơ sở. Hiện nay, Trạm Y tế xã không có nhân sự chuyên trách về công nghệ thông tin. Các cán bộ, nhân viên y tế tại đây đang phải kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ hành chính, không gắn liền với công tác chuyên môn, gây ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã Bàu Bàng đạt được trong bối cảnh địa phương vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa triển khai khối lượng lớn nhiệm vụ chính trị trên nhiều lĩnh vực.

Nhấn mạnh vai trò của xã Bàu Bàng là địa bàn cửa ngõ phía Bắc TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Địa phương cần bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất trường lớp, tạo điều kiện để tất cả học sinh được đến trường, không phân biệt thường trú hay tạm trú; đồng thời thực hiện tốt các chỉ tiêu về giáo dục và y tế.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu xã tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, xã cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng và chính quyền, khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng.

Xã Bàu Bàng là địa bàn có đông công nhân lao động, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị địa phương quan tâm phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, khu công nghiệp; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng xã không ma túy.

TÂM TRANG - MINH DUY