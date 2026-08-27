Xã Bàu Bàng: Sắp xếp trường lớp, nâng chất lượng giáo dục

Với phương án tuyển sinh được điều chỉnh sát thực tế dân cư, việc hoàn thiện cơ sở vật chất, xã Bàu Bàng (TPHCM) bảo đảm chỗ học cho học sinh, ưu tiên bố trí học gần nơi cư trú, đồng thời khai thác hiệu quả mạng lưới trường lớp, tạo nền tảng nâng chất lượng giáo dục bền vững trên địa bàn trong năm học mới và thời gian tới.

Lãnh đạo xã Bàu Bàng kiểm tra cơ sở vật chất, trường lớp trước thềm năm học mới

Điều tiết tuyển sinh sát thực tế

Sau khi hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, xã Bàu Bàng tiếp tục tập trung rà soát quy mô học sinh, cơ sở vật chất và khả năng tiếp nhận của từng trường. Qua đó, địa phương chủ động điều chỉnh phương án tuyển sinh, phân bổ học sinh phù hợp, bảo đảm sử dụng hiệu quả hệ thống trường lớp.

Xã Bàu Bàng hiện có 5 trường công lập, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS. Việc rà soát tập trung vào các điều kiện thiết yếu phục vụ dạy học như phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh, điện, nước, mái che, cây xanh, bàn ghế và thiết bị giáo dục.

Tại Trường Tiểu học Bàu Bàng có 40 phòng, gồm 33 phòng học và 7 phòng chức năng; Trường Tiểu học Lai Uyên có 33 phòng, gồm 27 phòng học và 6 phòng chức năng; Trường THCS Lai Uyên có 60 phòng, trong đó 45 phòng học và 15 phòng chức năng.

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Trên cơ sở hiện trạng, các trường xây dựng phương án tổ chức lớp, xác định hạng mục cần sửa chữa, bổ sung theo ưu tiên. Cách làm này giúp nguồn lực được tập trung đúng nhu cầu, bảo đảm điều kiện học tập an toàn, thuận lợi.

Công tác tuyển sinh đầu cấp cũng được thực hiện theo hướng sát khu vực cư trú và khả năng tiếp nhận của từng trường. Tính đến ngày 20-8-2026, hệ thống tuyển sinh tiếp nhận phân bổ 719 hồ sơ vào lớp 1 và 605 hồ sơ vào lớp 6.

Đối với lớp 1, Trường Tiểu học Lai Uyên tiếp nhận và phê duyệt 152 học sinh được phụ huynh xác nhận nhập học và nộp hồ sơ, Trường Tiểu học Bàu Bàng tiếp nhận và phê duyệt 518 học sinh được phụ huynh xác nhận nhập học và nộp hồ sơ. Ở lớp 6, Trường THCS Lai Uyên tiếp nhận và phê duyệt 581 học sinh được phụ huynh xác nhận nhập học và nộp hồ sơ.

Học sinh học gần nhà

Một điểm đáng chú ý trong phương án tuyển sinh là xã phối hợp với các địa phương giáp ranh để điều tiết học sinh phù hợp nơi cư trú. Những trường hợp ở khu vực gần trường học của địa phương lân cận được xem xét bố trí vào trường gần nhà, tạo thuận lợi đi lại và giảm áp lực cho trường có đông học sinh.

Ông Trần Hoàng Hận, Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Bàng, cho biết việc phân bổ học sinh được tính toán dựa trên số lượng hồ sơ, điều kiện phòng học, khả năng tổ chức lớp và đặc điểm dân cư. Quan điểm của địa phương là bảo đảm quyền học tập, đồng thời sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất.

Song song với điều tiết tuyển sinh, các trường tiếp tục hoàn thiện những hạng mục phục vụ dạy học. Trường Tiểu học Bàu Bàng bổ sung bàn ghế học sinh, cải tạo phòng thư viện thành phòng học, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy và bổ sung thiết bị giảng dạy. Trường Tiểu học Lai Uyên tập trung sửa chữa hệ thống chiếu sáng, quạt gió, bàn ghế, nhà vệ sinh và bổ sung thiết bị dạy học. Tại Trường THCS Lai Uyên, các hạng mục cây xanh, wifi, camera quan sát và mái che sân trường được hoàn thiện, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

Từ việc rà soát quy mô học sinh đến phân bổ tuyển sinh gắn với điều kiện trường lớp, xã Bàu Bàng đang từng bước giải bài toán chỗ học theo hướng linh hoạt, sát thực tế. Việc phối hợp giữa các địa phương giáp ranh không chỉ giúp học sinh thuận tiện đến trường mà còn góp phần phân bổ hợp lý nguồn lực giáo dục.

Bảo đảm chỗ học và điều kiện dạy học cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương sẽ tiếp tục rà soát, điều tiết trường lớp phù hợp; phối hợp các địa phương giáp ranh để học sinh được học gần nhà, đồng thời tập trung nguồn lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, chất lượng, thân thiện. Ông Trần Hoàng Hận, Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Bàng

VĂN SƠN