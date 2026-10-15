Sức sống cơ sở

Xã Phú Giáo lấy ý kiến người dân về quy hoạch KCN Vĩnh Lập 4 (giai đoạn 1)

SGGPO

Chiều 15-10, UBND xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Lập 4 (giai đoạn 1), với quy mô hơn 497ha.

Hội nghị nhằm thông tin đến người dân về các nội dung quy hoạch và ghi nhận ý kiến đóng góp để tạo sự đồng thuận trong quá trình hoàn thiện và triển khai thực hiện đồ án.

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Người dân và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NGUYỄN MINH

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn thông tin những nội dung cơ bản của đồ án quy hoạch, bao gồm: phạm vi, ranh giới, quy mô và định hướng tổ chức không gian phát triển KCN.

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Phối cảnh KCN Vĩnh Lập 4, giai đoạn 1. Ảnh: NGUYỄN MINH

Các nội dung liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối và định hướng phát triển công nghiệp cũng được thông tin, trao đổi, giúp người dân hiểu rõ hơn về mục tiêu, ý nghĩa của quy hoạch đối với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư là bước quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình lập và hoàn thiện quy hoạch. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được tổng hợp, xem xét theo quy định, làm cơ sở hoàn thiện đồ án trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Với sự đồng thuận của người dân, quy hoạch KCN Vĩnh Lập 4 (giai đoạn 1) được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Phú Giáo.

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Từ khóa

Đồ án Sự đồng thuận Phối cảnh Phú Giáo Ranh giới Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Định hướng

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