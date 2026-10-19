Sống khỏe

42 người nhập viện, nghi do ngộ độc khí

SGGPO

Vụ nghi ngộ độc khí tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) khiến 42 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 6 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Ngày 19-10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) cho biết, tính đến chiều cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc. Trong đó, 6 trường hợp diễn biến nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, điều trị; 36 người còn lại tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện này.

Theo báo cáo của bệnh viện, các trường hợp được tiếp nhận từ khoảng 6 giờ cùng ngày, gồm công nhân làm việc tại một xưởng và người dân sống ở khu vực lân cận. Bệnh nhân có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và kích ứng đường hô hấp. Một số trường hợp suy hô hấp, cần hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực.

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Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí clo tại xã Thượng Phúc, Hà Nội. Ảnh: BVCC

Các biện pháp xử trí gồm cho bệnh nhân thở oxy, hỗ trợ hô hấp qua mặt nạ, đặt nội khí quản và thở máy đối với những trường hợp có chỉ định.

Đại diện bệnh viện cho biết, các bệnh nhân đang được điều trị tại đây hiện có sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, họ vẫn được theo dõi sát diễn biến lâm sàng, đặc biệt là tình trạng hô hấp và nguy cơ tổn thương phổi.

Theo các chuyên gia y tế, hít phải khí clo ở nồng độ cao có thể gây kích ứng, tổn thương đường hô hấp, mắt và niêm mạc. Trường hợp nặng có thể gây phù phổi, suy hô hấp, đe dọa tính mạng.

Thông tin ban đầu, vụ việc có thể liên quan đến sự cố rò rỉ bình khí tại một hộ gia đình. Tuy nhiên, chưa chính thức xác định được loại khí gây ra sự việc. Công an xã Thượng Phúc đã thu giữ tang vật để giám định, làm rõ nguyên nhân.

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ngộ độc ngộ độc khí Hà Nội khí clo

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