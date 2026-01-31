Nhiều người ngộ độc khí CO do đốt than, củi sưởi ấm

Ngày 30-1, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, thông tin về việc tiếp nhận liên tiếp nhiều ca ngộ độc khí CO (carbon monoxide) liên quan đến việc đốt than, củi trong không gian kín để sưởi ấm trong đợt rét đậm rét hại những ngày qua.

Trong đó, có 2 bệnh nhân là bố con ở xã Hồng Sơn (Hà Nội) nhập viện vì ngộ độc CO nặng; một cụ bà hơn 80 tuổi (tỉnh Ninh Bình) được chuyển đến Trung tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê.

Theo TS-BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, khi đốt củi, than củi, than tổ ong, xăng dầu… trong không gian kín, quá trình cháy không hoàn toàn sẽ sinh ra khí CO là một loại khí cực độc nhưng lại không màu, không mùi, không gây khó chịu khi hít nên rất khó nhận biết. Nạn nhân có thể nhanh chóng bất tỉnh, không kịp phản ứng hay kêu cứu, đặc biệt nguy hiểm khi đang ngủ. Ngộ độc khí CO gây tổn thương sớm và nặng ở các cơ quan có nhu cầu ôxy cao như: não, tim, cơ, hậu quả là cơ thể suy sụp nhanh, có thể tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài.

