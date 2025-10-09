Ngộ độc khí trong phòng tiệc, 5 người nhập viện

Ngày 9-10, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị 5 nạn nhân bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) do hít phải trong không gian kín tại một nhà hàng ở phường Chánh Hưng.

Người bệnh được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Theo BS-CKI Bùi Anh Triết, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc tổ chức trong phòng kín, bên cạnh khu vực có đặt máy phát điện đang hoạt động. Sau khoảng một giờ, nhân viên nhà hàng phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, trên người có nhiều dấu vết nôn ói nên lập tức gọi cấp cứu.

Khi được chuyển đến bệnh viện, cả 5 người đều trong tình trạng suy giảm tri giác, đau đầu, nôn ói. Kết quả xét nghiệm xác định các nạn nhân bị ngộ độc khí CO. Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời – bao gồm thở oxy liều cao và bù dịch, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định, tri giác hồi phục, hiện được tiếp tục theo dõi tại các khoa chuyên môn.

Khí CO – “kẻ giết người thầm lặng” Theo các chuyên gia, khí CO sinh ra từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu chứa carbon như than, củi, gas, dầu, xăng. Trong không gian kín hoặc không khí kém, khí này nhanh chóng tích tụ và gây ngộ độc chỉ sau vài phút. Khi hít phải, CO gắn chặt với hemoglobin trong máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy, dẫn đến thiếu oxy mô, tổn thương não và tim. Nạn nhân ngộ độc có thể tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Theo các chuyên gia y tế, triệu chứng ngộ độc khí CO rất đa dạng và dễ nhầm lẫn với mệt mỏi, cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa. Biểu hiện thường gặp khi bị ngộ độc khí CO gồm nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, lơ mơ, rối loạn tri giác, có thể ngất xỉu. Ở mức độ nặng, người bệnh có thể co giật, hôn mê, suy hô hấp hoặc ngừng tim. Ngộ độc khí CO có thể để lại di chứng thần kinh lâu dài như giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, tổn thương tim hoặc não. Đáng lo ngại là khí CO không có màu, không mùi, không vị, nên nạn nhân thường không nhận ra cho đến khi đã bị ảnh hưởng nặng.

Trong trường hợp ngộ độc khí CO, thời gian phát hiện và đưa ra khỏi nguồn độc là yếu tố quyết định tính mạng. Việc nhận diện sớm các triệu chứng và thực hiện đúng hướng dẫn xử trí ban đầu có thể giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và di chứng thần kinh.

Nguyên tắc xử trí cấp cứu gồm:

- Nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra khỏi nguồn khí độc, đến nơi thông thoáng;

- Gọi cấp cứu ngay lập tức để được hỗ trợ y tế chuyên nghiệp;

- Thở oxy nồng độ cao qua mặt nạ là biện pháp điều trị cơ bản giúp loại CO khỏi máu nhanh gấp nhiều lần so với thở không khí bình thường.

- Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể cần điều trị bằng oxy cao áp để ngăn ngừa tổn thương não và tim.

Để phòng ngừa ngộ độc khí CO, người dân cần: - Tuyệt đối không sử dụng máy phát điện, bếp than, bếp gas hoặc thiết bị sinh nhiệt trong phòng kín. - Không ngủ trong phòng có than đang cháy, dù chỉ là bếp lò nhỏ. - Cần đảm bảo thông khí tốt cho không gian sử dụng thiết bị đốt, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị. - Nếu thấy xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi ở trong phòng kín, phải nhanh chóng ra nơi thoáng khí, mở cửa thông gió và gọi cấp cứu ngay.

