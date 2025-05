Đồng Nai: 2 công nhân tử vong nghi do ngộ độc khí CO

Theo đó, bệnh viện đã huy động toàn bộ lực lượng y, bác sĩ để cấp cứu cho các bệnh nhân nhưng 2 nạn nhân đã tử vong ngoại viện, gồm: N.H.Q.L. (26 tuổi, ngụ tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) và N.L.S (38 tuổi, ngụ tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), nghi do ngộ độc khí CO.

3 bệnh nhân đang được cấp cứu, gồm: ông Đ.C.H (44 tuổi, ngụ tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên); anh N.T.H (34 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) và ông L.V.N (40 tuổi, ngụ xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu). Cả 3 bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ vừa, đã được bác sĩ xử trí thở oxy cao áp, hiện đã tỉnh, sinh hiệu ổn định và đang được tiếp tục theo dõi.

3 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Công ty CP gạch men Phương Nam có nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

HOÀNG BẮC