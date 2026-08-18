Agribank và Saigon Co.op ký thỏa thuận hợp tác: Kết nối sức mạnh tài chính và bán lẻ, vì sự phát triển bền vững

Chiều ngày 17/8/2026, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Agribank và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op). Sự kiện đánh dấu bước ngoặt chiến lược, tạo lập chuỗi liên kết giữa Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực và nhà bán lẻ kinh tế tập thể hàng đầu Việt Nam.

Kết nối hai hệ sinh thái trụ cột

Theo thỏa thuận hợp tác, Agribank và Saigon Co.op sẽ tập trung triển khai các nội dung hợp tác trọng điểm về dịch vụ tiền gửi; quản lý, theo dõi số dư và cung ứng dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước và quốc tế. Đồng thời, Agribank cam kết đáp ứng nhu cầu tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển chuỗi bán lẻ, xây dựng hệ thống logistics và đầu tư cơ sở hạ tầng của Saigon Co.op.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Agribank và Saigon Co.op

Về dịch vụ thanh toán không tiền mặt và phát triển thẻ, hai bên sẽ phối hợp lắp đặt hệ thống thiết bị chấp nhận thẻ (POS), tối ưu hóa quy trình thu ngân và quản lý dòng tiền tại các điểm bán. Agribank cung cấp gói sản phẩm thẻ cùng dịch vụ chi trả lương qua tài khoản cho các cán bộ, công nhân viên của Saigon Co.op.

Về phía Saigon Co.op, đơn vị sẽ giới thiệu các chương trình khuyến mại, ưu đãi mua sắm, phát hành phiếu quà tặng (e-voucher), thẻ quà tặng dành riêng cho cán bộ nhân viên và khách hàng Agribank; ưu tiên các sản phẩm OCOP, Hàng Việt Nam chất lượng cao, đặc sản vùng miền thuộc hệ thống phân phối của Saigon Co.op.

Cam kết đồng hành, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược

Ông Vũ Anh Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op, phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Anh Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op cho biết, mối quan hệ hợp tác giữa Agribank và Saigon Co.op đã được vun đắp, duy trì xuyên suốt hơn 3 thập kỷ qua sự kết nối với các chi nhánh Agribank trên cả nước. Do đó, sự kiện lần này không chỉ mang ý nghĩa tổng kết, ghi nhận chặng đường đã qua mà còn chính thức nâng tầm mối quan hệ từ cấp lãnh đạo cao nhất; xác lập một hành trình mới gắn kết chặt chẽ hơn để cùng kiến tạo những giá trị mới cho khách hàng, người lao động và cộng đồng.

Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op cũng bày tỏ nhiều kỳ vọng trong mối quan hệ hợp tác với Agribank thời gian tới. Theo đó, Saigon Co.op đang quản lý hơn 800 điểm bán và đặt mục tiêu mở rộng lên 1.000 – 1.200 điểm bán trong 5 năm tới, phục vụ hàng triệu lượt khách hàng. Nhu cầu vốn đầu tư cho các trung tâm thương mại, siêu thị, logistics… đòi hỏi sự đồng hành, hỗ trợ tín dụng để Saigon Co.op thực hiện mục tiêu vươn tầm top 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu.

Ông Vũ Anh Khoa cũng mong muốn kết nối người lao động của Saigon Co.op và Agribank trở thành bạn đồng hành, sử dụng chéo dịch vụ của nhau; đồng thời phối hợp thực hiện các chương trình an sinh xã hội (CSR) tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa – nơi cả hai đơn vị đều đang đặt trọng tâm phụng sự. Bên cạnh đó là phối hợp triển khai các giải pháp thanh toán số hiện đại, nâng cao trải nghiệm mua sắm và tối ưu hóa vận hành bán lẻ.

Ông Tô Huy Vũ – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank, phát biểu tại Lễ ký kết

Khẳng định quyết tâm đưa thỏa thuận hợp tác nhanh chóng đi vào thực tiễn, ông Tô Huy Vũ – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank chia sẻ, ngành tài chính ngân hàng và ngành bán lẻ là hai “mạch máu” song song cùng chảy của nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, cả Agribank và Saigon Co.op đều là những doanh nghiệp Nhà nước sinh ra từ nhân dân và lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm trọng tâm. Một đơn vị là đầu vào về vốn và dịch vụ tài chính, một đơn vị là đầu ra về phân phối sản phẩm. Sự kết hợp giữa hai đơn vị sẽ tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh khép kín: người dân yên tâm sản xuất vì có vốn và đầu ra, còn Saigon Co.op chủ động được nguồn hàng chất lượng cao.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank khẳng định Agribank sẽ phát huy thế mạnh của mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch cùng hệ sinh thái dịch vụ tài chính trọn gói (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng số) để phục vụ không chỉ riêng Saigon Co.op mà toàn bộ chuỗi nhà cung ứng, hộ nông dân và đối tác thành viên.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Agribank và Saigon Co.op không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng cho hai định chế kinh tế hàng đầu đất nước, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước trong việc củng cố nội lực quốc gia, kết nối chuỗi cung ứng bền vững và chung tay phụng sự cộng đồng, nâng cao đời sống người dân Việt Nam.

THU HIỀN - VPMN