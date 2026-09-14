Kinh doanh tài chính

Cathay củng cố nền tảng tại Việt Nam, hướng đến giai đoạn tăng trưởng mới

Tập đoàn Tài chính Cathay vừa công bố việc tăng cường kết nối các hoạt động bảo hiểm và ngân hàng dưới một thương hiệu Tập đoàn vững mạnh, tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư dài hạn tại thị trường Việt Nam.

Cathay củng cố nền tảng tại Việt Nam, hướng đến giai đoạn tăng trưởng mới

Dịp này, Cathay ra mắt thước phim thương hiệu đầu tiên được thực hiện riêng cho Việt Nam với thông điệp “Vững vàng cùng bước tiến Việt Nam”. Chiến dịch có sự tham gia của Cathay Life Việt Nam, Ngân hàng Cathay United – Chi nhánh TP.HCM và Cathay Insurance Việt Nam.

Việt Nam là thị trường trọng yếu trong chiến lược phát triển khu vực của Cathay. Sau hơn 20 năm hiện diện, Tập đoàn đã xây dựng hoạt động trên các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và ngân hàng, đồng thời tiếp tục đầu tư vào dịch vụ tài chính, năng lực số, nhân lực và các hoạt động cộng đồng.

Tại Cathay Life Việt Nam, công ty đặt mục tiêu nâng lực lượng kinh doanh lên 2.640 đại lý vào cuối năm 2026. Công ty cũng ứng dụng công nghệ AI trong đào tạo đại lý, với hơn 1.600 người sử dụng công cụ AI Coach trong tháng 8. Ở lĩnh vực ngân hàng, Cathay United – Chi nhánh TP.HCM tiếp tục mở rộng tài chính doanh nghiệp và tài chính bền vững. Trong khi đó, Cathay Insurance Việt Nam đẩy mạnh số hóa hoạt động kinh doanh, hướng đến tỷ trọng doanh thu qua kênh số đạt 25% vào năm 2028.

THẢO THIỆN

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Tập đoàn Tài chính Cathay Cathay Life Việt Nam Cathay Ngân hàng Cathay United Cathay United Phi nhân Tài chính doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ Thước phim Bảo hiểm

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