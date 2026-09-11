HOSE tăng cường phổ biến kiến thức về thị trường chứng khoán đến nhà đầu tư và công chúng

Thông qua chương trình tham quan và tìm hiểu về thị trường chứng khoán được tổ chức định kỳ, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tạo thêm cơ hội để nhà đầu tư, sinh viên và công chúng tiếp cận kiến thức chính thống, nâng cao hiểu biết về thị trường chứng khoán và vai trò của HOSE trong thị trường vốn Việt Nam.

Hoạt động phổ biến kiến thức được triển khai theo hai hình thức: trực tiếp thông qua chương trình tham quan, tìm hiểu tại trụ sở HOSE và trực tuyến thông qua các tài liệu, nội dung được đăng tải tại chuyên mục “Góc nhà đầu tư” trên website chính thức của HOSE.

Đưa kiến thức thị trường đến gần hơn với công chúng

Chương trình trực tiếp được tổ chức định kỳ từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ thứ Sáu hằng tuần và được triển khai khi có ít nhất 10 người đăng ký. Trường hợp chương trình có kết hợp tham quan công ty chứng khoán, thời gian có thể kéo dài đến 17 giờ.

Nội dung chương trình được thiết kế với ba hoạt động chính: phổ biến kiến thức về thị trường chứng khoán; trao đổi, giải đáp các vấn đề người tham dự quan tâm; và tham quan trụ sở HOSE.

Đối tượng tham dự chương trình gồm nhà đầu tư cá nhân, các đoàn nhà đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, cơ quan, tổ chức, trường đại học, trường trung học phổ thông và các đơn vị có nhu cầu phối hợp cùng HOSE tổ chức hoạt động tìm hiểu về thị trường chứng khoán.

Trong phần phổ biến kiến thức, đại diện HOSE giới thiệu những nội dung cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, cơ chế tổ chức và vận hành thị trường cùng các chủ đề phù hợp với từng nhóm người tham dự. Nội dung chuyên đề được xây dựng và cập nhật theo từng chương trình, góp phần giúp người tham dự củng cố kiến thức và nâng cao hiểu biết khi tìm hiểu hoặc tham gia thị trường chứng khoán.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, chương trình dành thời gian để người tham dự trao đổi trực tiếp với đại diện HOSE. Các câu hỏi có thể được gửi ngay từ thời điểm đăng ký hoặc đặt trực tiếp tại chương trình. Qua đó, những vấn đề thuộc phạm vi chương trình được trao đổi, làm rõ, giúp người tham dự hiểu đầy đủ hơn về các quy định và hoạt động của thị trường chứng khoán.

Trong khuôn khổ chương trình, người tham dự còn được giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ và vai trò của HOSE trong thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời tham quan một số khu vực tại trụ sở HOSE. Khi có chương trình phối hợp với công ty chứng khoán hoặc tổ chức liên quan, người tham dự có thể được tham quan các đơn vị này để tìm hiểu thêm về vai trò của các chủ thể tham gia thị trường.

Song song với chương trình trực tiếp, HOSE thường xuyên cập nhật tài liệu và các nội dung phổ biến kiến thức tại chuyên mục “Góc nhà đầu tư” trên website chính thức. Qua đó, nhà đầu tư và công chúng có thể chủ động tiếp cận nguồn thông tin chính thống và cập nhật kiến thức về thị trường chứng khoán một cách thuận tiện.