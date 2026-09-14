“Góc Nhà đầu tư”: tăng cường kết nối nhà đầu tư với thị trường chứng khoán

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, nhu cầu tiếp cận thông tin chính thống, nâng cao kiến thức và tìm hiểu về tổ chức, hoạt động của thị trường ngày càng gia tăng. Chương trình “Góc Nhà đầu tư” - chương trình tham quan và tìm hiểu về thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) - do HOSE tổ chức, đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, sinh viên và công chúng.

Thông qua những câu hỏi được gửi đến và trao đổi tại chương trình, có thể thấy mối quan tâm của người tham dự ngày càng đa dạng. Bên cạnh diễn biến thị trường, nhiều vấn đề mang tính dài hạn được quan tâm như định hướng phát triển và nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển sản phẩm, công nghệ và cơ chế giao dịch, chất lượng công bố thông tin, tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro khi tham gia thị trường.

Quan tâm đến triển vọng phát triển và nâng hạng thị trường

Một trong những nhóm vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm là định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Nhà đầu tư đặt câu hỏi về khả năng mở rộng quy mô thị trường, thu hút thêm các doanh nghiệp có chất lượng tham gia niêm yết cũng như định hướng phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

Lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng là chủ đề được nhiều người tìm hiểu. Các câu hỏi tập trung vào những thay đổi của thị trường nhằm đáp ứng các tiêu chí của các tổ chức xếp hạng quốc tế, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Những câu hỏi này cho thấy nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các yếu tố nền tảng và triển vọng phát triển dài hạn của thị trường, thay vì chỉ tập trung vào những biến động trong ngắn hạn.

Tìm hiểu về tổ chức, vận hành và tính minh bạch của thị trường

Bên cạnh định hướng phát triển, cơ chế tổ chức và vận hành thị trường là một trong những nội dung được người tham dự quan tâm. Các câu hỏi tập trung vào cơ chế giao dịch, hoạt động của hệ thống công nghệ, việc tổ chức giao dịch và các giải pháp góp phần duy trì hoạt động ổn định, liên tục của thị trường.

Tính minh bạch và chất lượng thông tin cũng là chủ đề xuyên suốt các buổi trao đổi. Người tham dự quan tâm đến các nguồn dữ liệu thị trường được công bố, thông tin giao dịch của các nhóm nhà đầu tư cũng như cách tiếp cận và sử dụng nguồn thông tin chính thống phục vụ việc tìm hiểu, phân tích thị trường.

Nhiều câu hỏi đồng thời đề cập đến vai trò của HOSE trong giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết và giám sát hoạt động giao dịch theo quy định. Qua trao đổi, người tham dự có thêm cơ hội tìm hiểu về vai trò của Sở trong tổ chức và vận hành thị trường, góp phần duy trì thị trường công khai, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức về tuân thủ và quản trị rủi ro

Chương trình cũng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư mới và những người đang tìm hiểu về thị trường chứng khoán. Nhiều câu hỏi tập trung vào những kiến thức cần trang bị trước khi tham gia thị trường, các loại chứng khoán và sản phẩm đầu tư, nguyên tắc quản trị rủi ro cũng như những nguồn thông tin chính thống mà nhà đầu tư có thể tham khảo.

Đặc biệt, các vấn đề pháp lý trong hoạt động đầu tư nhận được nhiều sự quan tâm. Người tham dự mong muốn tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, các quy định cần tuân thủ khi giao dịch chứng khoán, nghĩa vụ công bố thông tin trong những trường hợp có liên quan cũng như các hành vi bị nghiêm cấm trên thị trường chứng khoán.

Việc trao đổi những nội dung này góp phần giúp nhà đầu tư nhận diện rõ hơn trách nhiệm của mình khi tham gia thị trường, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro, hướng đến việc đưa ra quyết định đầu tư trên cơ sở thông tin và hiểu biết phù hợp.

Mở rộng kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Không chỉ dành cho nhà đầu tư, “Góc Nhà đầu tư” còn nhận được sự quan tâm của sinh viên các trường đại học. Bên cạnh kiến thức về thị trường chứng khoán, nhiều câu hỏi xoay quanh cơ hội thực tập, tuyển dụng và những yêu cầu đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng số hóa và hiện đại hóa, bên cạnh kiến thức chuyên môn, các năng lực về phân tích dữ liệu, công nghệ, ngoại ngữ, hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp ngày càng có ý nghĩa đối với nguồn nhân lực trẻ.

Thông qua trao đổi với đại diện HOSE, sinh viên có thêm thông tin để định hướng quá trình học tập, phát triển kỹ năng và chuẩn bị hành trang phù hợp nếu lựa chọn lĩnh vực tài chính - chứng khoán cho nghề nghiệp tương lai.

Kênh phổ biến kiến thức, kết nối với công chúng đầu tư

Với “Góc Nhà đầu tư”, các nội dung về chứng khoán và thị trường chứng khoán được truyền tải theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận hơn, đồng thời tạo điều kiện để người tham dự trực tiếp đặt câu hỏi về những vấn đề đang quan tâm.

Chương trình qua đó tạo thêm một kênh để HOSE phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và tăng cường tương tác với nhà đầu tư, sinh viên và công chúng. Việc tiếp cận nguồn thông tin chính thống, nâng cao hiểu biết về cơ chế hoạt động của thị trường, tuân thủ pháp luật và nhận thức đầy đủ về rủi ro là những yếu tố quan trọng góp phần hình thành cộng đồng nhà đầu tư chủ động, có hiểu biết và có trách nhiệm.

Thông qua hoạt động phổ biến kiến thức và tăng cường kết nối với công chúng, HOSE tiếp tục góp phần xây dựng nền tảng nhà đầu tư ngày càng chuyên nghiệp, hướng đến sự phát triển minh bạch, an toàn và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.