Sinh viên Đại học Tài chính - Marketing và Đại học Hùng Vương tìm hiểu về thị trường chứng khoán tại HOSE

Trong tháng 6, 7-2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã đón gần 100 sinh viên đến từ Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Hùng Vương tham gia chương trình “Góc nhà đầu tư” (Chương trình tham quan và tìm hiểu về thị trường chứng khoán tại HOSE).

Chương trình góp phần tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận kiến thức về thị trường chứng khoán, tìm hiểu vai trò của HOSE và bổ sung những thông tin hữu ích bên cạnh kiến thức được trang bị trên giảng đường.

Trao đổi cùng sinh viên, đại diện của HOSE đã giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ và vai trò của HOSE trong tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán. Đồng thời chia sẻ những kiến thức cơ bản và các nội dung nhà đầu tư cần lưu ý khi tham gia thị trường.

Thông qua các chuyên đề, sinh viên có thêm cơ hội củng cố và hệ thống hóa kiến thức về cấu trúc thị trường, cơ chế giao dịch, hoạt động niêm yết và giám sát giao dịch, từ đó hiểu rõ hơn về cách thức tổ chức và vận hành của thị trường chứng khoán cũng như vai trò của các chủ thể tham gia thị trường.

Bên cạnh nội dung phổ biến kiến thức, sinh viên được tham quan một số khu vực tại trụ sở HOSE và tìm hiểu thêm về quá trình hình thành, phát triển của HOSE. Hoạt động tham quan góp phần giúp sinh viên có thêm góc nhìn về HOSE với vai trò là một tổ chức vận hành thị trường chứng khoán, qua đó bổ trợ cho những kiến thức chuyên ngành đã được học.

Điểm nhấn của chương trình là phần trao đổi trực tiếp giữa sinh viên và đại diện HOSE. Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán, những vấn đề pháp lý và rủi ro cần lưu ý khi giao dịch chứng khoán, cơ hội thực tập và việc làm, yêu cầu đối với nguồn nhân lực trẻ cũng như triển vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán trong bối cảnh thị trường ngày càng số hóa và hiện đại hóa.

Thông qua trao đổi, sinh viên có thêm thông tin để định hướng việc học tập và chuẩn bị những năng lực cần thiết cho nghề nghiệp tương lai, từ củng cố kiến thức chuyên ngành, nâng cao khả năng phân tích dữ liệu và hiểu biết pháp luật đến rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy quản trị rủi ro và tác phong nghề nghiệp.

Chương trình cũng góp phần tăng cường kết nối giữa HOSE với các cơ sở đào tạo, hỗ trợ sinh viên tiếp cận nguồn kiến thức và thông tin chính thống về thị trường chứng khoán, đồng thời góp phần thực hiện định hướng gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn của các trường đại học.

Góp phần phổ biến kiến thức và nâng cao hiểu biết về thị trường

Việc tổ chức chương trình “Góc nhà đầu tư” là một trong những hoạt động của HOSE nhằm phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời tăng cường kết nối với nhà đầu tư, cơ sở đào tạo và công chúng.

Thông qua việc cung cấp kiến thức, trao đổi, giải đáp và tham quan trụ sở, chương trình góp phần giúp người tham dự hiểu rõ hơn về cơ chế tổ chức và vận hành thị trường, quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư cũng như tầm quan trọng của việc tiếp cận thông tin chính thống, tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro khi tham gia thị trường chứng khoán.

Đối với sinh viên, chương trình không chỉ bổ sung kiến thức về thị trường mà còn tạo thêm cơ hội tìm hiểu về lĩnh vực tài chính - chứng khoán và những yêu cầu đối với nguồn nhân lực trong ngành. Đối với nhà đầu tư và công chúng, việc mở rộng khả năng tiếp cận kiến thức chính thống góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy thói quen chủ động tìm hiểu thông tin và đầu tư có trách nhiệm.

Thông qua các hoạt động này, HOSE tiếp tục góp phần xây dựng nền tảng nhà đầu tư ngày càng chuyên nghiệp, hướng đến sự phát triển minh bạch, an toàn và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các nhà đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, trường đại học, trường trung học và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia chương trình có thể đăng ký trực tuyến tại đường dẫn: https://forms.gle/bJvQytzPMv3dPMDfA. Thông tin về các chương trình được cập nhật tại chuyên mục “Góc nhà đầu tư” trên website HOSE và trang Facebook chính thức của HOSE.