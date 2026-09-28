AI có thể trở thành “cộng sự” với con người

Ngày 28-9, Trường Đại học RMIT Việt Nam giới thiệu kết quả nghiên cứu cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ hỗ trợ xử lý công việc mà còn có thể trở thành “cộng sự” trong tư duy, giúp phản biện, kiểm chứng giả định và tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ.

Nghiên cứu do Tiến sĩ Vicki Little, giảng viên cấp cao và Chủ nhiệm chương trình Kết nối doanh nghiệp tại Khoa Kinh doanh, Trường Đại học RMIT Việt Nam, dẫn dắt, tập trung vào cách con người và AI phối hợp trong quá trình tạo ra tri thức và giải quyết vấn đề.

Ảnh minh họa người lao động đang dùng AI như một trợ lý. Ảnh: PEXELS

Theo nhóm nghiên cứu, người dùng thường nhờ AI tóm tắt tài liệu, soạn email, chỉnh sửa nội dung và xử lý các công việc thường nhật như một "trợ lý". Tuy nhiên, AI có thể được khai thác hiệu quả hơn khi người dùng duy trì trao đổi thay vì chỉ đưa yêu cầu và chờ câu trả lời.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành những cuộc đối thoại kéo dài với AI, yêu cầu công cụ này tiếp cận vấn đề dưới nhiều góc độ chuyên môn và đưa ra các cách diễn giải khác nhau. Kết quả cho thấy cách tương tác có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng đầu ra, có thể làm gia tăng khoảng cách về năng lực trong công việc. Người có chuyên môn và biết cách sử dụng AI có thể nâng cao hiệu quả làm việc.

Theo Tiến sĩ Little, người sử dụng AI trong công việc cần biết đặt câu hỏi, đánh giá phản hồi và kiểm chứng thông tin do công nghệ này tạo ra. AI chỉ hỗ trợ quá trình tư duy, người sử dụng phải chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng.

HUYỀN HƯƠNG