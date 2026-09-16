Lái thử VinFast VF 2, khách hàng bất ngờ vì “dễ hơn tưởng tượng”

Kích thước gọn, bán kính quay đầu nhỏ giúp VinFast VF 2 tạo cảm giác thân thiện ngay từ lần đầu cầm lái. Trong khi đó, không gian bốn chỗ cùng mức giá 188 triệu đồng tiếp tục thuyết phục những khách hàng đang tìm chiếc ô tô đầu tiên.

VF 2 sử dụng động cơ điện đặt ở cầu sau, có công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm

VF 2 đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các đại lý VinFast để khách hàng trực tiếp trải nghiệm. Trong số những người quan tâm, không ít khách mới có bằng, ít tự cầm vô-lăng hoặc đang có kế hoạch chuyển từ xe máy sang ô tô.

Chị Trần Minh Ngọc (29 tuổi, TPHCM) thuộc nhóm này. Dù đã có bằng lái, chị vẫn ngại tự lái vì chưa quen, đặc biệt khi phải quay đầu hoặc lùi vào vị trí đỗ.

Trước khi trải nghiệm, chị Ngọc đã tìm hiểu thông số VF 2 nhưng chưa hình dung kích thước của xe tạo ra khác biệt như thế nào. Mẫu minicar dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và cao 1.663,2 mm, bán kính quay vòng tối thiểu 4,45 m.

Trong đợt lái trải nghiệm đầu tiên, chị lần lượt thử tăng tốc, đi qua đoạn cua hẹp, quay đầu rồi đưa xe vào vị trí đỗ. Thân xe ngắn giúp chị nhanh chóng xác định khoảng không gian phương tiện chiếm dụng và còn đủ chỗ để điều chỉnh nếu góc vào chưa chuẩn.

“Tôi lo nhất việc lùi xe nhưng lần đầu đã đưa được VF 2 vào ô mà không phải căn chỉnh nhiều. Tự tay thực hiện xong, tôi mới thấy lái ô tô không căng thẳng như mình nghĩ”, chị Ngọc chia sẻ.

VF 2 sử dụng động cơ điện đặt ở cầu sau, có công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Sức mạnh này giúp chị dễ dàng tăng tốc hay bắt nhịp vào dòng phương tiện.

“Xe tăng tốc vừa phải, chân ga dễ kiểm soát và không có nhiều thao tác khiến tôi phải phân tâm. Với người ít lái, cảm giác chiếc xe chịu nghe lời rất quan trọng”, chị nói.

VF 2 hiện có giá niêm yết 188 triệu đồng

Xe có chiều dài cơ sở 2.065 mm, bố trí bốn chỗ ngồi và trang bị móc cố định ghế trẻ em ISOFIX phía sau. Anh Võ Minh Khôi (34 tuổi, Đà Nẵng), một khách hàng khác trải nghiệm VF 2, dành nhiều thời gian kiểm tra cả hai hàng ghế.

“Nhìn bên ngoài, tôi nghĩ xe mini chỉ phù hợp với một hoặc hai người. Khi ngồi thử cả hàng ghế trước lẫn phía sau, tôi thấy không gian đủ cho những chuyến đi thông thường của gia đình”, anh Khôi chia sẻ.

Khi không sử dụng đủ bốn chỗ, hàng ghế sau có thể gập để mở rộng khu vực chứa hành lý. Theo anh, cách bố trí này hữu ích khi cần mang theo nhiều đồ mua sắm, hành lý cuối tuần hoặc các vật dụng có kích thước lớn.

Sau khi ngồi thử, anh Khôi tiếp tục cầm lái để kiểm tra khả năng vận hành. Hệ thống treo độc lập MacPherson ở cả cầu trước và cầu sau góp phần kiểm soát dao động khi xe đi qua mặt đường xấu. Xe trang bị an toàn gồm túi khí người lái, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS.

“VF 2 nhỏ gọn bên ngoài để dễ đi phố, nhưng bên trong vẫn đủ chỗ cho gia đình. Khi tính thêm mức giá và chính sách sạc pin, đây là lựa chọn vô cùng hấp dẫn”, anh Khôi nhận xét.

Dễ làm quen sau vô-lăng, đủ không gian cho gia đình và sở hữu mức chi phí hợp lý, VF 2 đang thuyết phục khách hàng bằng những giá trị có thể trực tiếp cảm nhận. VF 2 hiện có giá niêm yết 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Ô tô điện hiện được miễn lệ phí trước bạ theo chính sách của Nhà nước. Khách hàng có thể vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng thông qua chương trình “Mua xe 0 đồng”, áp dụng đến hết ngày 31-12-2026.

KIM THANH