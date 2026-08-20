Báo chí TPHCM phải tạo dấu ấn, nâng cao sức cạnh tranh

Ngày 20-8, Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM làm việc với Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM về công tác xây dựng Đảng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, chủ trì buổi làm việc.

Tham dự có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TPHCM; Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Phong kết luận buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Chú trọng phát triển Đảng

Theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TPHCM gồm 3 Đảng bộ bộ phận và 5 chi bộ trực thuộc, với 871 đảng viên. Trong giai đoạn chuyển tiếp, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ viên chức, người lao động đã chủ động phối hợp, nỗ lực duy trì hoạt động liên tục.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Đồng chí yêu cầu cơ quan báo kế thừa, phát huy những thành quả về nội dung của các báo, tạp chí đã giải thể; khẩn trương xây dựng phương án quản trị nội dung, tư liệu, dữ liệu báo chí; tiếp nhận đầy đủ, quản lý chặt chẽ, phân quyền khai thác hợp lý nguồn tài sản này, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và phát triển kinh tế báo chí.

Đại diện các đơn vị trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM dự buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Khẳng định Thành ủy TPHCM rất quan tâm phát triển Đảng trong cơ quan báo chí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ này; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng nội dung

Phân tích bối cảnh TPHCM triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng chí Lê Quốc Phong lưu ý Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí; đáp ứng kịp thời yêu cầu thông tin, tuyên truyền trên các loại hình báo chí và nền tảng số.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

TPHCM luôn đồng hành, tạo điều kiện để cơ quan báo chí phát triển và sẽ thực hiện đặt hàng đối với nhiệm vụ chính trị, công tác truyền thông. Tuy nhiên, cơ quan báo chí phải chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, tạo ra những sản phẩm có giá trị, đủ sức thu hút và đáp ứng nhu cầu của công chúng.

“Cơ quan báo chí phải sống bằng chính những sản phẩm báo chí được bạn đọc chấp nhận và lựa chọn”, đồng chí Lê Quốc Phong nêu yêu cầu.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM dự buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, trước khi sắp xếp, các cơ quan báo chí của thành phố đã thực hiện tốt vai trò cung cấp thông tin chính thống về TPHCM, khu vực và cả nước. Sau sắp xếp, với quy mô, tầm vóc, năng lực và điều kiện được nâng lên, các báo trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung và sản phẩm báo chí. Trong đó, từng đơn vị cần định vị rõ vai trò, xác định mục tiêu và hướng phát triển phù hợp, qua đó tạo dấu ấn riêng, nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị trí trong hệ thống báo chí quốc gia.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, các báo cần đổi mới cách thể hiện, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn của nội dung, tổ chức hiệu quả các chương trình sau mặt báo, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và đồng hành với quá trình phát triển của TPHCM.

Đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: VĂN MINH

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh cam kết xây dựng tập thể đoàn kết, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn. Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM tiếp thu các nội dung chỉ đạo và sẽ cụ thể hoá, bổ sung, điều chỉnh vào chương trình công tác, đặc biệt là 2 nhóm nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng Đảng.

VĂN MINH