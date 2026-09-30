Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc

Tối 30-9, Bộ Ngoại giao cho biết, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949 – 1-10-2026), lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường; Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Triệu Lạc Tế; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ.

Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong 77 năm qua.

Nội dung điện mừng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường định hướng chiến lược, qua đó làm sâu sắc quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

* Cũng trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc Vương Hộ Ninh và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

MINH DUY