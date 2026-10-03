Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước: Công khai tiến độ xử lý để người dân theo dõi, giám sát

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, đề nghị các cơ quan, đơn vị gỡ vướng về đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi và sinh kế của người dân.

Chiều 3-10, tại phường Tân Hải (TPHCM), các đại biểu Quốc hội gồm: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu phường, xã: Phú Mỹ, Tân Phước, Châu Pha, Tân Thành và Châu Đức.

Các đồng chí: Lê Khánh Hải (giữa), Võ Ngọc Thanh Trúc (trái) và Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: TRÚC GIANG

Tại hội nghị, cử tri Lê Thị Thê (phường Tân Hải) phản ánh một số đoạn trên quốc lộ 51 xuống cấp, vạch kẻ bị mờ, hệ thống chiếu sáng chưa bảo đảm, ảnh hưởng an toàn giao thông và việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Cử tri phường Tân Phước cũng cho biết, khu vực đường Suối Lam Sơn, đoạn gần trục quốc lộ 51, thường xuyên ngập khi mưa lớn.

Cử tri kiến nghị nghiên cứu mở lại 3 dải phân cách tại khu vực Suối Lam Sơn như trước đây, để tạo điều kiện thoát nước, hạn chế ngập.

Tại phường Phú Mỹ, cử tri kiến nghị sớm triển khai tuyến đường phía Tây quốc lộ 51; sửa chữa các tuyến đường xuống cấp.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 3-10. Ảnh: TRÚC GIANG

Ngoài ra, cử tri phản ánh những vướng mắc trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ dân.

Liên quan đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng, cử tri phản ánh giá đất bồi thường còn thấp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, đề nghị các đơn vị và cơ quan liên quan giải quyết hồ sơ đất đai rõ ràng, chủ động tra cứu, hướng dẫn cụ thể, không để người dân phải đi lại nhiều lần.

Đối với các dự án thu hồi đất, giao thông, giải phóng mặt bằng, cần công khai phương án, tiến độ và quan tâm đời sống người dân sau di dời, nhất là chỗ ở, việc làm, học hành và sinh kế.

Cử tri Lê Quốc Huy (phường Tân Hải) kiến nghị về đơn giá bồi thường khi giải phóng mặt bằng. Ảnh: TRÚC GIANG

Đối với các kiến nghị liên quan hạ tầng, giao thông, môi trường, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu các đơn vị xác định rõ đầu mối tiếp nhận, kịp thời xử lý và công khai tiến độ để người dân theo dõi, giám sát.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cũng khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ theo dõi, đôn đốc giải quyết và phản ánh các bất cập vào hoạt động giám sát của Quốc hội.

TRÚC GIANG