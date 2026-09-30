Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Chiều 30-9, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3 năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN KHẢI

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Điều đó đặt ra yêu cầu cao về tính hành động kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi đối với toàn Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an. Trong đó, việc gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương chiến lược của Đảng, triển khai hiệu quả các mặt công tác công an quý 3 và 9 tháng đầu năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của lực lượng công an nhân dân từ đầu năm 2026 đến nay, được thể hiện nổi bật trong quý 3.

Cụ thể, lực lượng Công an nhân dân đã tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tính hành động, quyết liệt vì Đảng, vì dân tiếp tục được khẳng định rõ nét với những kết quả, sản phẩm cụ thể. Điển hình là tham mưu ban hành 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược An ninh quốc gia và về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những nghị quyết có tính lịch sử, lần đầu tiên Trung ương ban hành.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGUYỄN KHẢI

Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt. An ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cùng các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo trực tuyến, sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự được triển khai chủ động, hiệu quả cao...

Về công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm “an ninh chủ động” xuyên suốt trên các mặt công tác công an; chuyển mạnh từ “ứng phó” sang “dự báo - phòng ngừa - định hình hiệu quả”...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGUYỄN KHẢI

Bên cạnh đó là tham mưu, thúc đẩy triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã được ban hành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Trung ương đã ban hành các nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia; về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những vấn đề căn cơ, cốt lõi trong bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay. Chủ trương, nhiệm vụ cụ thể đã có, nguồn lực đã xác định, vấn đề then chốt hiện nay phải đẩy nhanh khâu tổ chức thực hiện, sớm có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng; tham mưu triển khai quyết liệt lộ trình tăng cường bảo đảm an ninh con người…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sớm thể hiện dấu ấn trong vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 (Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số); nhanh chóng đưa khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể; tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

NGUYỄN HƯỞNG - NGUYỄN KHẢI