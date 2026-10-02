Việt Nam - Campuchia phối hợp xây dựng, tôn tạo các Đài Hữu nghị

Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia xây dựng, tu bổ, tôn tạo 24 Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, góp phần gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết giữa hai nước.

Ngày 2-10, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức kỳ họp lần thứ IX, đánh giá kết quả triển khai các dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và đề xuất nội dung phối hợp thời gian tới.

Quang cảnh hội đàm

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn. Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm phó trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Campuchia do bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, làm trưởng đoàn.

Tại kỳ họp, hai bên đánh giá cao kết quả thực hiện các nội dung trong Biên bản kỳ họp lần thứ VIII, khẳng định việc triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, đạt kết quả tốt.

Bà Samdech Men Sam An phát biểu tại kỳ họp

Bà Samdech Men Sam An đánh giá cao sự hợp tác giữa Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Bộ Quốc phòng Việt Nam trong triển khai các công trình tại Campuchia.

Các công trình ghi dấu sự gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, trong đó có sự giúp đỡ của Việt Nam đối với nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Campuchia sẽ tiếp tục quản lý, gìn giữ, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị; tuyên truyền đến nhân dân về ý nghĩa các công trình và truyền thống tốt đẹp trong quan hệ hai nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại kỳ họp

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết, từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia xây dựng, tu bổ, tôn tạo 24 Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Đồng chí trân trọng cảm ơn Chính phủ, Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, tích cực kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các dự án.

Hai bên ký kết Biên bản kỳ họp thứ IX

Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia cùng Bộ Quốc phòng Campuchia tiếp tục chỉ đạo các địa phương quản lý, bảo vệ các Đài Hữu nghị đã được đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo và khánh thành.

Đồng thời, hai bên tiếp tục phối hợp tuyên truyền về ý nghĩa các Đài Hữu nghị, những minh chứng cho tình đoàn kết giữa hai nước theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Qua đó, giúp nhân dân hai nước nhận thức rõ hơn giá trị các công trình, cùng vun đắp mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại kỳ họp

Đề nghị tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Thông tin với đoàn đại biểu Campuchia về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết, Chính phủ Việt Nam đang triển khai chiến dịch với quyết tâm, trách nhiệm cao nhất. Tính đến sáng 2-10, đã quy tập được 3.056 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Campuchia là 893 hài cốt liệt sĩ. Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã đạt trên 98% và sẽ hoàn thành trước ngày 15-10-2026. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị phía Campuchia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

THU HOÀI