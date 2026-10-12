Báo chí và Startup: Kể câu chuyện thật, lan tỏa giá trị thực

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Trần Trọng Tuyên tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. QUANG HUY

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Trần Trọng Tuyên khẳng định, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là hành trình liên tục, đan xen cả thành công lẫn thất bại khởi nghiệp. Hệ sinh thái cần nguồn thông tin đúng, đủ và trách nhiệm; doanh nghiệp chủ động thông tin trung thực, báo chí kiểm chứng để lan tỏa giá trị thực. Hiện nay, thành phố đang triển khai Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND TPHCM quy định hỗ trợ chi phí ươm tạo dự án theo 3 giai đoạn (ý tưởng, kiểm chứng, tăng tốc), tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình gọi vốn startup TPHCM bứt phá. Để các chính sách đi vào cuộc sống, báo chí chính là mắt xích quan trọng giúp giải thích chính sách bằng ngôn ngữ dễ hiểu, giới thiệu các mô hình thực tiễn và kết nối doanh nghiệp với các nguồn lực của hệ sinh thái.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Trần Trọng Tuyên phát biểu tại hội thảo. QUANG HUY

Trình bày đề dẫn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Lý Việt Trung nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu cho phát triển quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. TPHCM hiện là đầu tàu khi hội tụ 50% startup, 40% cơ sở ươm tạo, thu hút 44% lượng vốn và chiếm 60% số thương vụ cả nước. Hệ sinh thái này rất cần niềm tin của xã hội, điều được củng cố phần lớn qua dòng chảy thông tin trên báo chí thông qua ba vai trò chủ đạo: phát hiện, kết nối và lan tỏa. Chính vì vậy, báo chí giúp phát hiện giá trị thật, ngăn chặn mô hình phô trương hay “khoác áo công nghệ” để tạo kỳ vọng ảo. Song song với đó báo chí là nhịp cầu xóa nhòa khoảng cách giữa ngôn ngữ công nghệ của startup và mối quan tâm của công chúng, kết nối họ với nhà đầu tư, khách hàng và cơ quan quản lý. Đồng thời, báo chí biến thành công của cá nhân thành tri thức chung, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ, và phân tích các thất bại thành bài học kinh nghiệm cho cộng đồng.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Lý Việt Trung phát biểu đề dẫn. QUANG HUY

Ở phần tham luận sau đó, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận ranh giới giữa thông tin báo chí và quảng bá thương mại nếu không tỉnh táo dễ dẫn đến đưa tin không khách quan. Đặc biệt, đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi nhà báo phải khách quan, độc lập, tránh lạm dụng các từ ngữ phóng đại. Trong kỷ nguyên số và sự bùng nổ của AI, giá trị của báo chí chính thống nằm ở sự nghiêm cẩn, chính xác và có trách nhiệm. Để tối ưu bí quyết truyền thông startup, đại biểu đề xuất giải pháp báo chí đồng hành cùng startup toàn diện. Startup cần coi nhà báo là bạn đồng hành, chia sẻ câu chuyện thật startup về con người và vấn đề cần giải quyết trước khi nói về công nghệ, cung cấp số liệu minh bạch và đừng ngại chia sẻ khó khăn. Nhà báo cần đào sâu tìm hiểu mô hình kinh doanh để có câu hỏi chiều sâu. Hội Nhà báo TPHCM sẵn sàng làm cầu nối tổ chức tập huấn, giao lưu, khuyến khích hội viên tăng cường sáng tác các tác phẩm chất lượng, góp phần làm nên hình ảnh một TPHCM năng động, sáng tạo.

Đại biểu trình bày tham luận. QUANG HUY

Dịp này, Sở KH-CN TPHCM cũng phát động Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (I-Star 2026), trong đó tiếp tục vinh danh các tác phẩm báo chí, truyền thông xuất sắc viết về khởi nghiệp sáng tạo nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ phóng viên, nhà báo cho hệ sinh thái của thành phố.

QUANG HUY