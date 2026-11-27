Ngày 27-11, Đại học Cần Thơ và UBND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức diễn đàn Phát triển bền vững ĐBSCL tầm nhìn 2045 (SDMD 2045), với chủ đề “Công nghệ chiến lược và ứng dụng thực tiễn - Động lực phát triển ĐBSCL”.

Các đại biểu tham dự SDMD 2045 tại TP Cần Thơ

Tại diễn đàn, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, phát triển bền vững ĐBSCL đòi hỏi sự liên kết giữa các địa phương, viện, trường, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

"Cần Thơ kỳ vọng SDMD 2045 tạo ra những sáng kiến, chương trình hợp tác, cam kết hành động mới hướng đến năm 2045", ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại diễn đàn

Ông Wen-Hsi Lee, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Bành Hồ (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ mô hình hợp tác đối tác chiến lược dài hạn giữa đại học và doanh nghiệp tại Đài Loan, tập trung các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), tính toán tự động, công nghệ bán dẫn…

Theo ông Wen-Hsi Lee, giữa đại học và doanh nghiệp gắn bó mật thiết với các mục tiêu dài hạn, tận dụng lợi thế của nhau để hướng đến tạo sản phẩm mới và công nghệ dẫn đầu.

Các đại biểu chia sẻ, kiến nghị các giải pháp KHCN cho vùng ĐBSCL

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng đặt yêu cầu nghiên cứu KHCN phải đào tạo nhân lực tiếp quản tại địa phương và tạo giá trị cao hơn trên từng ao nuôi, héc-ta đất vùng ĐBSCL.

Trước khó khăn về kinh phí kiểm chứng công nghệ, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng đề nghị các bên thống nhất ngay từ đầu về sản phẩm, điều kiện thử nghiệm, trách nhiệm và quyền khai thác khi chuyển giao.

Theo Thứ trưởng Phạm Quang Hưng, Bộ GD-ĐT đã phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ “Đề án hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”, phân định rõ vai trò tạo cơ chế của Nhà nước, nghiên cứu của Nhà trường và thương mại hóa của Doanh nghiệp.

Diễn đàn SDMD 2045 kết nối mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước; khởi xướng và triển khai các chương trình KHCN trọng điểm, giải quyết các bài toán về kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu của vùng; đồng thời cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng chiến lược, chính sách phát triển bền vững vùng ĐBSCL đến năm 2045.

TUẤN QUANG