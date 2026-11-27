Visa giới thiệu giải pháp nhận tiền quốc tế - Global Account Receive tại sự kiện

Theo Visa, hội nhập kinh tế quốc tế đang thúc đẩy các dòng tiền xuyên biên giới tại Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam nhận hơn 16 tỷ USD kiều hối, mức cao kỷ lục, trong khi tổng kim ngạch thương mại hàng hóa vượt 930 tỷ USD, tăng 18,2%.

Song song đó, nền kinh tế sáng tạo nội dung và lực lượng lao động tự do tại Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 người vào năm 2024. Hơn 97% doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Những xu hướng này góp phần thúc đẩy nhu cầu về giải pháp thanh toán có tốc độ xử lý nhanh hơn, minh bạch và khả năng đáp ứng linh hoạt hơn.

“Kinh tế số và thương mại quốc tế ngày càng mở rộng đang làm thay đổi kỳ vọng về cách dòng tiền vận hành tại Việt Nam. Cơ hội nằm ở việc kết nối năng lực thanh toán khác nhau và quy tụ các bên trong hệ sinh thái để người tiêu dùng, doanh nghiệp có thể chuyển tiền an toàn, liền mạch”, ông Kelvin Tanu Utomo, Trưởng Bộ phận Sản phẩm và Giải pháp Visa Việt Nam và Lào chia sẻ.

Đại diện Visa giới thiệu tại sự kiện

Tại Đông Nam Á, thanh toán theo thời gian thực, giao diện lập trình ứng dụng (API) và các mô hình thanh toán số mới đang phát triển song song với hạ tầng thanh toán hiện hữu. Cơ hội không nằm ở việc một hạ tầng thanh toán thay thế hạ tầng khác, mà ở khả năng kết nối chúng để dòng tiền có thể lưu chuyển liền mạch hơn giữa các mạng lưới và thị trường.

Thông qua nền tảng Visa Direct, Visa hợp tác với các tổ chức tài chính, công ty công nghệ tài chính (fintech) cùng doanh nghiệp để hỗ trợ chuyển tiền trong nước và xuyên biên giới, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, kết nối tới các điểm nhận tiền khác nhau.

Tại sự kiện, ông Rhidoi Krishnakumar, Phó Chủ tịch, Trưởng Khối Giải pháp Chuyển tiền (Visa Direct), Visa khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ, với Việt Nam, cơ hội nằm ở việc tăng cường kết nối giữa hệ sinh thái thanh toán trong nước đang mở rộng với các mạng lưới khu vực và toàn cầu, qua đó giúp dòng tiền được chuyển nhanh hơn, minh bạch và hiệu quả hơn giữa tài khoản, thẻ và ví điện tử. Khả năng liên thông có thể mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và mang đến cho người tiêu dùng, doanh nghiệp nhiều lựa chọn hơn trong cách gửi, nhận và quản lý tiền.

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