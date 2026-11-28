Tuần lễ KH-CN VinFuture đã trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng khoa học quốc tế. Năm nay, các nhà khoa học xuất hiện tại Tuần lễ KH-CN VinFuture (diễn ra ở Hà Nội từ ngày 2 đến ngày 8-12) đều là tác giả của các công trình nghiên cứu mang tính bước ngoặt, mở ra những lời giải cho các thách thức cấp thiết của nhân loại, từ y học, năng lượng cho đến bảo tồn đại dương.

Người mở cánh cửa vào “vũ trụ vi sinh” trong cơ thể người

GS Jeffrey I.Gordon (ĐH Washington tại St.Louis, Hoa Kỳ) được tôn vinh là người mở đường cho ngành nghiên cứu hệ vi sinh vật (microbiome), ông đã giải mã mối liên hệ phức tạp giữa hệ vi sinh vật đường ruột và sức khỏe, sự phát triển và các trạng thái bệnh lý của cơ thể. Bên cạnh di sản khoa học đồ sộ, ông còn là người thầy tận tụy dẫn dắt hơn 150 nghiên cứu sinh tiến sĩ và nghiên cứu viên sau tiến sĩ xuất sắc. Sự nghiệp kiệt xuất của ông được tôn vinh bằng nhiều giải thưởng đỉnh cao, như Huy chương Copley (2018), Giải thưởng Balzan (2021), Giải thưởng Công chúa Asturias (2023) cùng danh hiệu Viện sĩ tại các viện hàn lâm khoa học và y khoa hàng đầu Hoa Kỳ.

GS Jeffrey I.Gordon tại phòng thí nghiệm ĐH Washington. Ảnh: NVCC

Người “tiếp năng lượng” cho cuộc cách mạng pin thế hệ mới

GS Dame Clare P.Grey (ĐH Cambridge, Vương quốc Anh) là người tiên phong ứng dụng cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) để làm sáng tỏ mối tương quan giữa cấu trúc và chức năng vật liệu trong pin, siêu tụ điện lẫn pin nhiên liệu. Không dừng lại ở nghiên cứu hàn lâm, bà tích cực đưa tri thức vào thực tiễn khi đồng sáng lập Nyobolt (công ty pin sạc siêu nhanh) và Illumion (công ty phát triển thiết bị quang học theo dõi cơ chế hoạt động của pin). Danh tiếng của bà được ghi dấu qua Giải Khoa học châu Âu Körber (2021), tước hiệu Nữ Chỉ huy Hiệp sĩ Huân chương đế quốc Anh (DBE, 2022) và danh hiệu Thành viên quốc tế Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ (2024).

GS Dame Clare P.Grey. Ảnh: ĐH Cambridge

Nhà khoa học đưa trí tuệ con người vào những vi mạch siêu nhỏ

GS Omid Kavehei, Phó Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Y sinh (ĐH Sydney, Australia) có các công trình nghiên cứu tập trung tích hợp cảm biến, thuật toán xử lý tín hiệu và ứng dụng AI lên cùng một vi chip với mức tiêu thụ điện năng cực thấp. Ông từng tham gia dự án Mắt điện tử (Bionic Eye) cấp quốc gia của Australia và đồng sáng lập các doanh nghiệp công nghệ như BrainConnect hay DeteQt. Các giải pháp của ông mở ra triển vọng lớn cho các thiết bị y tế cấy ghép thông minh, giao diện thần kinh không dây và cảm biến lượng tử phục vụ đo từ trường, với tiềm năng ứng dụng trong y tế.

GS Omid Kavehei. Ảnh: ĐH Sydney

Người đưa những bí mật của đại dương ra ánh sáng

GS Daniel Pauly (Đại học British Columbia, Canada) là nhà sáng lập dự án nghiên cứu toàn cầu Sea Around Us, đồng sáng lập bách khoa toàn thư trực tuyến FishBase (cung cấp dữ liệu về hơn 35.000 loài cá) và góp phần phát triển phần mềm mô hình hóa hệ sinh thái Ecopath được sử dụng rộng rãi. Với kho tàng hơn 1.000 công trình khoa học đã được công bố, ông từng được trao Giải Môi trường Volvo (2006), Đại Huy chương Albert I (2016), Giải BBVA Frontiers of Knowledge (2019) và được Chính phủ Pháp vinh danh bằng Huân chương Bắc đẩu bội tinh Hiệp sĩ (2017).

GS Daniel Pauly, nhà sáng lập dự án nghiên cứu toàn cầu Sea Around Us. Ảnh: ĐH British Columbia

Nhà khoa học phát triển “cảm biến thế hệ mới” cho y học thông minh

PGS Phan Hoàng Phương hiện là Trưởng Phòng thí nghiệm Vi hệ thống thông minh tại UNSW Sydney (Australia). Bằng sự kết hợp liên ngành giữa kỹ thuật, y học và khoa học vật liệu, ông tập trung phát triển các vi cảm biến đeo thu nhận âm thanh tim cùng tín hiệu sinh học, thiết bị cấy ghép theo dõi sức khỏe và các hệ thống hỗ trợ nghiên cứu mô người. Từng có thời gian nghiên cứu sau tiến sĩ tại các đại học Stanford và Northwestern, ông là tác giả của hơn 170 bài báo khoa học cùng 4 bằng sáng chế.

PGS Phan Hoàng Phương và miếng dán cảm biến theo dõi tim phổi do nhóm nghiên cứu tại UNSW Sydney phát triển. Ảnh: NVCC

Người tiên phong chế tạo chip với độ chính xác cấp nguyên tử

Dành hơn 25 năm tâm huyết cho lĩnh vực điện tử nguyên tử, GS Michelle Simmons hiện là một trong những gương mặt tiên phong thúc đẩy sự phát triển của công nghệ điện toán lượng tử thế giới. Trên cương vị CEO của Silicon Quantum Computing (SQC) kiêm Giám đốc Trung tâm CQC²T tại Australia, bà đã dẫn dắt đội ngũ ghi dấu ấn lịch sử khi chế tạo thành công transistor nhỏ nhất thế giới và mạch tích hợp đầu tiên đạt độ chính xác ở cấp độ nguyên tử, cho phép định vị từng nguyên tử phốt pho trong nền silicon với độ chính xác 0,13 nanomet. Những cống hiến kiệt xuất này đã mang về cho bà nhiều giải thưởng và danh hiệu quốc tế, tiêu biểu như Giải Feynman về Công nghệ Nano, giải L’Oréal-UNESCO (2017), danh hiệu Người Australia của Năm (2018) và Giải thưởng Khoa học của Thủ tướng Australia (2023).

GS Michelle Simmons (người ngồi) cùng đội ngũ Silicon Quantum Computin. Ảnh: NVCC

Nhà khoa học đưa xúc giác con người vào thế giới máy móc

GS Benjamin C.K.Tee đến từ ĐH quốc gia Singapore (NUS) với các nghiên cứu da điện tử tự phục hồi, mở ra khả năng giúp máy móc cảm nhận và tương tác với thế giới vật lý. Hành trình nghiên cứu của ông ghi dấu ấn mạnh mẽ với các dòng vật liệu điện tử mềm, co giãn, tích hợp cảm biến mô phỏng xúc giác con người. Nhờ đó, hàng loạt ứng dụng tiên phong đã ra đời như cảm biến xúc giác cho robot và tay giả, miếng dán thông minh theo dõi vết thương hay sợi robot tự phục hồi. Ông từng được Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh là Nhà khoa học trẻ năm 2019 và lọt danh sách 35 Nhà đổi mới sáng tạo dưới 35 tuổi toàn cầu của MIT Technology Review (2015).

GS Benjamin C.K.Tee (bên phải) cùng hai cộng sự tại NUS bên sợi vật liệu thông minh SHINE có khả năng tự phục hồi, phát sáng và điều khiển bằng lực từ. Ảnh: NUS

Nhà khoa học tìm lời giải cho bài toán sống còn của nhân loại

GS Evelyn N.Wang là nhà khoa học hàng đầu trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tài nguyên toàn cầu. Tên tuổi của bà gắn liền với nghiên cứu về công nghệ quang điện nhiệt mặt trời (lọt top 10 Công nghệ đột phá của MIT Technology Review 2017) và thiết bị thu nước ngọt từ không khí tại các vùng khô hạn (được Scientific American vinh danh). Sự dấn thân bền bỉ cùng tầm nhìn liên ngành đã đưa bà trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật quốc gia Hoa Kỳ (2025) và Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ (2023).

GS Evelyn N.Wang tại phòng thí nghiệm ở MIT. Ảnh: NVCC

Tại Tuần lễ KH-CN VinFuture 2026, các nhà khoa học sẽ tham gia các phiên đối thoại và diễn thuyết, nhằm lan tỏa tri thức khoa học mới; đồng thời mở ra cơ hội kết nối, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành giữa các quốc gia. Những hoạt động này tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối trí tuệ toàn cầu, thúc đẩy những đột phá khoa học được chuyển hóa thành các giải pháp thiết thực, góp phần giải quyết những thách thức của nhân loại.

TRẦN BÌNH