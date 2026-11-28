Ngày 28-11, tại phường Vũng Tàu, dưới sự chủ trì của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) tổ chức sự kiện công bố thông tin về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM năm 2026 (WISE HCMC+ 2026) và khai mạc Chương trình Startup Connection Day 2026 với chủ đề “Kết nối startup - Kiến tạo cơ hội - Bứt phá thị trường”.

Các hoạt động của sự kiện Startup Connection Day 2026 tại Vũng Tàu.

Tại sự kiện, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã công bố thông tin về WISE HCMC+ 2026 và khai mạc Startup Connection Day 2026.

WISE HCMC+ 2026 diễn ra từ ngày 28-11 đến 4-12. Trong đó 3 ngày chính (từ ngày 2 đến 4-12) được tổ chức tại Trung tâm hội nghị White Palace Hoàng Văn Thụ (TPHCM). Với chủ đề “Công nghệ tiên phong - Thúc đẩy kinh tế số, kiến tạo xã hội số”, sự kiện hướng đến kết nối công nghệ, tri thức, nguồn vốn và các đối tác trong nước, quốc tế; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Trong 3 ngày chính, chương trình dự kiến quy tụ gần 300 gian hàng trưng bày sản phẩm, giải pháp công nghệ, cùng chuỗi diễn đàn, hội nghị và hoạt động kết nối doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, chuyên gia trong và ngoài nước. Điểm nhấn của Tuần lễ là Diễn đàn quốc tế về Xu hướng công nghệ tiên phong và Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TPHCM.

Trong khuôn khổ WISE HCMC+ 2026, Startup Connection Day 2026 được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác giữa startup, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, trường đại học và các cơ quan quản lý nhà nước. Việc tổ chức Startup Connection Day 2026 tại Vũng Tàu hướng đến mở rộng không gian kết nối của hệ thống đổi mới sáng tạo thành phố, đưa các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đến gần hơn với nhu cầu phát triển kinh tế của từng khu vực.

Đại biểu tham dự chương trình

Chương trình đã bố trí không gian triển lãm với 52 gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ và sản phẩm địa phương. Trong đó, 13 gian hàng thuộc nhóm du lịch, logistics và cảng biển, tạo điểm nhấn gắn với đặc trưng kinh tế và nhu cầu ứng dụng công nghệ tại khu vực Vũng Tàu.

Bên cạnh nhóm ngành kinh tế biển, không gian triển lãm còn giới thiệu các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), chuyển đổi số, tự động hóa, năng lượng, công nghệ sinh học, chăm sóc sức khỏe, sản xuất và chế tạo, cùng các sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…

Bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng TPHCM tham luận tại hội thảo.

Trọng tâm của chương trình là Hội thảo “Kết nối chính sách, thị trường và nguồn vốn - Cơ hội cho startup TPHCM trong bối cảnh mới”.

Tại hội thảo, bà Đặng Thị Luận, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM giới thiệu chính sách hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo từ ngân sách Thành phố theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 22/9/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ góc độ nhu cầu thị trường, bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng TPHCM và bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM chia sẻ về nhu cầu ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ hội hợp tác dành cho startup trong các lĩnh vực cảng biển, logistics và du lịch.

Về nguồn lực tài chính, bà Võ Phương Quỳnh, Giám đốc Điều hành Zone Startups Việt Nam giới thiệu các kênh huy động vốn dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, từ đầu tư mạo hiểm đến các chương trình hỗ trợ tài chính không hoàn lại.

Bên cạnh các tham luận chuyên đề, những chia sẻ thực tiễn từ EcoTruck, Smart Sea và Suối Rao Ecolodge mang đến góc nhìn từ doanh nghiệp về quá trình phát triển sản phẩm, tổ chức vận hành, ứng dụng công nghệ và khai thác cơ hội thị trường.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra phiên tọa đàm tạo diễn đàn trao đổi về những khó khăn trong tiếp cận chính sách, thị trường và nguồn vốn; đồng thời gợi mở các hướng hợp tác giữa doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với các đơn vị có nhu cầu ứng dụng công nghệ.

Không gian triển lãm với 52 gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ và sản phẩm địa phương.

Chiều cùng ngày, Hội thảo “Từ ý tưởng đến thị trường - Hành trình khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ” đã mang đến những chia sẻ từ ông Lê Hoàng Anh, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ EcoTruck; ông Nguyễn Khánh Lâm, Giám đốc Kỹ thuật Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Kinh tế Maple; bà Võ Thị Mỹ Duyên, Nhà sáng lập và Chủ nhiệm mạng lưới Hành trình Khởi lửa Hành trang SFVN. Hội thảo tập trung vào kinh nghiệm hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới trong phát triển sản phẩm, mô hình kinh doanh, đồng thời trao đổi về những yếu tố cần thiết để đưa dự án khởi nghiệp từ giảng đường đến thị trường.

KHÁNH CHI