Báo SGGP trao tặng 25 bản đồ Việt Nam cho tỉnh Nghệ An

Sáng 21-10, đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) do nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập, làm trưởng đoàn đã trao tặng 25 bản đồ Việt Nam - đơn vị hành chính cấp tỉnh cho tỉnh Nghệ An.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, chủ trì tiếp nhận bản đồ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Nghệ An, đại diện đơn vị đồng hành cùng tham dự.

Tại buổi trao tặng, nhà báo Nguyễn Ngọc Anh cho biết, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và thực hiện kinh tế báo chí, Báo SGGP tích cực triển khai nhiều hoạt động sau mặt báo, đặc biệt là công tác xã hội - từ thiện.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP phát biểu tại buổi trao tặng bản đồ. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Tại tỉnh Nghệ An, Báo SGGP đã trao kinh phí khoảng 500 triệu đồng mỗi năm hỗ trợ người dân gặp khó khăn... Thời gian tới, Báo SGGP mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, đồng hành của tỉnh Nghệ An trong các hoạt động của báo.

Báo SGGP trao tặng bản đồ Việt Nam đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Báo SGGP đã phối hợp với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để sử dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/4.500.000, biên tập và xuất bản bản đồ Việt Nam – đơn vị hành chính cấp tỉnh. Bản đồ có kích thước 70x100cm.

Buổi trao tặng bản đồ Việt Nam của Báo SGGP đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Với sự đồng hành và tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Báo SGGP triển khai chương trình trao tặng bản đồ hành chính cấp tỉnh Việt Nam “Tự hào dấu ấn non sông” với thông điệp “Bản đồ trên tay, Tổ quốc trong tim”.

Đến nay, Báo SGGP đã in khoảng 100.000 bản đồ Việt Nam để trao tặng nhiều tỉnh thành cả nước; 100.000 bản đồ TPHCM và một số địa phương.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp nhận bản đồ, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Báo SGGP và Agribank đã dành sự quan tâm, tình cảm đối với tỉnh Nghệ An; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của chương trình.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và các sở, ngành dự buổi lễ. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả số bản đồ được trao tặng, phát huy giá trị trong công tác thông tin, tuyên truyền về hệ thống đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

ĐỨC HẢI