Chương trình "Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông" đến với TP Đà Nẵng

Chiều 6-4, đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng do bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã thăm và trao tặng Bản đồ Việt Nam - đơn vị hành chính cấp tỉnh đến UBND TP Đà Nẵng.

Tham dự chương trình, về phía TP Đà Nẵng có bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc TP Đà Nẵng.

Về phía Báo Sài Gòn Giải Phóng có bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; ông Phạm Văn Trường, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Biên tập; bà Nguyễn Thụy Bảo Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện;...

Ông Đặng Văn Hùng, Phó Trưởng VP đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khu vực miền Trung đại diện đơn vị đồng hành cùng tham dự.

Lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng đại diện nhà tài trợ trao Bản đồ Việt Nam đến lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng

Tại buổi trao tặng, bà Bùi Thị Hồng Sương cho biết, Báo Sài Gòn Giải Phóng có gần 51 năm hình thành và phát triển. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và thực hiện kinh tế báo chí, Báo là đơn vị tự chủ loại 1; đồng thời tích cực triển khai nhiều hoạt động ngoài mặt báo, đặc biệt là công tác từ thiện.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương phát biểu tại sự kiện

Trong thời gian qua, với sự đồng hành của TP Đà Nẵng, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện tại địa phương. Ngoài ra, chuyên trang “Đà Nẵng – Thành phố đáng sống” cũng đã được phối hợp thực hiện trong nhiều năm, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của thành phố.

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phối hợp Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) biên tập, xuất bản Bản đồ Việt Nam – đơn vị hành chính cấp tỉnh trên nền dữ liệu địa lý quốc gia tỷ lệ 1/4.500.000. Bản đồ có kích thước 70x100cm, in chất lượng cao, ép gỗ, khung inox, thuận tiện trưng bày.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương trao bản đồ đến lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng

Lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng bản đồ đến đại diện sở ngành, địa phương TP Đà Nẵng

Với sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thực hiện chương trình “Trao tặng bản đồ đất nước – Tự hào dấu ấn non sông” với thông điệp “Bản đồ trên tay – Tổ quốc trong tim”.

Đến nay, Báo đã xuất bản hơn 100.000 bản đồ để trao tặng bạn đọc và 168 xã, phường, đặc khu tại TPHCM; đồng thời triển khai trao tặng tại 10 tỉnh, thành trên cả nước và nay là TP Đà Nẵng.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 25 bản đồ cho lãnh đạo UBND thành phố cùng các sở ngành, đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi gửi lời cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng và đánh giá cao ý nghĩa của chương trình “Trao tặng bản đồ đất nước – Tự hào dấu ấn non sông”.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại chương trình

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong bối cảnh cả nước vừa hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, việc trao tặng bản đồ Việt Nam theo địa giới 34 tỉnh, thành có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ.

Bên cạnh đó, bản đồ còn là tài liệu trực quan phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tra cứu và giáo dục tại các cơ quan nhà nước.

Đại diện sở ngành, địa phương ở TP Đà Nẵng đón nhận bản đồ từ lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng

“Đây là minh chứng sinh động cho sự đồng hành, gắn bó của Báo Sài Gòn Giải Phóng nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung với TP Đà Nẵng trong công tác thông tin, tuyên truyền và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trao quà lưu niệm cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng đơn vị tài trợ

PHẠM NGA - XUÂN QUỲNH - NGỌC OAI