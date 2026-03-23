Báo SGGP trao tặng bản đồ Việt Nam tại TP Cần Thơ

Chiều 23-3, đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) do bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập, làm trưởng đoàn đã đến trao tặng Bản đồ Việt Nam - đơn vị hành chính cấp tỉnh đến UBND TP Cần Thơ.

Lãnh đạo Báo SGGP trao Bản đồ Việt Nam – đơn vị hành chính cấp tỉnh cho UBND TP Cần Thơ

Tham dự chương trình, về phía TP Cần Thơ có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy Cần Thơ; ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, ông Dương Hồ Vũ, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cần Thơ; và đại diện Văn phòng UBND TP Cần Thơ.

Quang cảnh buổi trao Bản đồ Việt Nam tặng TP Cần Thơ

Về phía Báo SGGP có bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập; ông Nguyễn Quốc Liêm, Chánh Văn phòng; ông Bùi Văn Cảnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện. Tham dự chương trình còn có đại diện đơn vị đồng hành là ông Phan Văn Bá, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi trao tặng, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, đã thông tin khái quát về chương trình “Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông” với slogan “Bản đồ trên tay - Tổ quốc trong tim” do báo thực hiện.

Theo đó, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Báo SGGP phối hợp cùng Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) biên tập, xuất bản Bản đồ Việt Nam - đơn vị hành chính cấp tỉnh trên nền dữ liệu địa lý quốc gia tỷ lệ 1/4.500.000. Bản đồ có kích thước 70x100cm, được in chất lượng cao, ép gỗ và khung inox, thuận tiện cho việc trưng bày.

Lãnh đạo Báo SGGP, cùng đơn vị đồng hành - Agribank- trao bản đồ tặng UBND TP Cần Thơ

Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Đến nay, Báo SGGP đã in, phát hành hơn 100.000 tờ bản đồ để trao tặng bạn đọc; trao tặng 168 phường, xã và đặc khu tại TPHCM. Ngoài TPHCM, chương trình đã được thực hiện tại các tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Gia Lai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Cần Thơ.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao tặng bản đồ đến bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Bà Bùi Thị Hồng Sương nhấn mạnh, thông qua việc trao tặng bản đồ đến 34 tỉnh, thành phố, Báo SGGP mong muốn góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia; đồng thời bồi đắp tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, bản đồ còn là món quà ý nghĩa, giúp các cơ quan, đơn vị có thêm dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý, điều hành.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi trao tặng bản đồ

Phát biểu tại buổi trao tặng, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bày tỏ vui mừng và cảm ơn Báo SGGP đã lựa chọn trao tặng Bản đồ Việt Nam - đơn vị hành chính cấp tỉnh cho TP Cần Thơ. Theo bà, đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực trong bối cảnh cả nước triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đồng thời là tài liệu trực quan phục vụ giáo dục, tra cứu và công tác điều hành của các cơ quan nhà nước. TP Cần Thơ cũng mong muốn tiếp tục nhận thêm bản đồ do Báo SGGP trao tặng để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Lãnh đạo Báo SGGP và UBND TP Cần Thơ trao đổi thân tình tại chương trình

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Báo SGGP và Văn phòng đại diện Báo SGGP trên địa bàn. Thời gian qua, báo đã có nhiều tuyến bài phân tích sâu về kinh tế - xã hội, phản ánh khách quan những khó khăn của người dân, doanh nghiệp, qua đó giúp thành phố kịp thời điều chỉnh chính sách.

Ngoài ra, Báo SGGP cũng có nhiều bài viết góp phần tuyên truyền, quảng bá du lịch, văn hóa, hình ảnh con người Cần Thơ đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm ﻿

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn thời gian tới, Báo SGGP tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các chương trình, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. TP Cần Thơ cũng cho biết sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ để Văn phòng đại diện Báo SGGP khu vực ĐBSCL tác nghiệp thuận lợi trên địa bàn.

TUẤN QUANG - TÍN HUY - QUANG VINH