Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng bản đồ Việt Nam tại Cà Mau

Chiều 10-7, tại trụ sở Tỉnh ủy Cà Mau, đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng Bản đồ Việt Nam - đơn vị hành chính cấp tỉnh cho tỉnh Cà Mau.

Tham dự chương trình và tiếp nhận bản đồ có đồng chí Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau; đại diện Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau; đại diện Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau.

Nhà báo Phạm Minh Tuấn Vũ, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trao tặng bản đồ Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Văn Đen

Tại buổi trao tặng, nhà báo Phạm Minh Tuấn Vũ, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thông tin khái quát về chương trình “Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông” do Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Đen phát biểu tại buổi trao tặng

Theo đó, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ NN-MT) biên tập, xuất bản Bản đồ Việt Nam - đơn vị hành chính cấp tỉnh, trên nền dữ liệu địa lý quốc gia tỷ lệ 1/4.500.000.

Bản đồ có kích thước 70x100cm, in chất lượng cao, ép gỗ, khung inox, thuận tiện trưng bày.

Nhà báo Phạm Minh Tuấn Vũ phát biểu tại chương trình

Với sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện chương trình “Trao tặng bản đồ đất nước – Tự hào dấu ấn non sông”, với thông điệp “Bản đồ trên tay - Tổ quốc trong tim”.

Đến nay, báo xuất bản hơn 100.000 bản đồ để trao tặng bạn đọc và 168 xã, phường, đặc khu tại TPHCM; đồng thời trao tặng tại các tỉnh, thành như: Cao Bằng, Tuyên Quang, Gia Lai, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Tây Ninh...

Đợt này, báo trao tặng 25 bản đồ Việt Nam cho tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi trao tặng

Nhà báo Phạm Minh Tuấn Vũ chia sẻ, thông qua việc trao tặng bản đồ đến các tỉnh, thành, Báo Sài Gòn Giải Phóng góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền quốc gia; bồi đắp tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây còn là món quà ý nghĩa, giúp các cơ quan, đơn vị có thêm dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý, điều hành.



Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đồng chí Nguyễn Văn Đen đánh giá cao chương trình “Trao tặng bản đồ đất nước” của Báo Sài Gòn Giải Phóng, với nhiều ý nghĩa thiết thực.

Đồng chí thông tin, tỉnh Cà Mau đứng trước cơ hội phát triển mới khi các công trình trọng điểm quốc gia được triển khai như: cảng Hòn Khoai, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, cảng hàng không Cà Mau... Qua đó mong muốn, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục có nhiều tuyến bài tuyên truyền, phản biện, để Cà Mau phát triển bền vững trong thời gian tới.



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