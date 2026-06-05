Báo SGGP trao tặng 25 bản đồ Việt Nam đến tỉnh Đắk Lắk

Sáng 5-6, đoàn công tác Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) đã đến trao tặng Bản đồ Việt Nam - đơn vị hành chính cấp tỉnh cho UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Sở NN-MT tỉnh.

Quang cảnh buổi trao tặng bản đồ

Tại buổi trao tặng, nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại Khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ cho biết, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và thực hiện kinh tế báo chí, Báo SGGP tích cực triển khai nhiều hoạt động ngoài mặt báo, đặc biệt là công tác xã hội - từ thiện.

Nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại Khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ

Tại Đắk Lắk, Báo đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện, hỗ trợ hàng chục hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Mới đây, Báo cũng đã thực hiện chương trình “Áo ấm đến trường” tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Krông Nô trao 250 chiếc áo ấm và 20 suất học bổng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở tham dự buổi trao tặng bản đồ

Nhằm giúp đông đảo người dân, các cơ quan, đơn vị hành chính trên cả nước tiếp cận đầy đủ, chính xác thông tin chính thống về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội được thông qua ngày 12-6-2025, Báo SGGP đã ký kết hợp tác với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam) để sử dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1/4.500.000, biên tập và xuất bản bản đồ Việt Nam – đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Từ nguồn dữ liệu chính thống này, Báo SGGP đã thực hiện biên tập, xuất bản bản đồ Việt Nam với 34 tỉnh, thành phố, phản ánh đầy đủ các thay đổi về địa giới hành chính theo nghị quyết của Quốc hội.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi trao tặng bản đồ

Với sự đồng hành và tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Báo SGGP tiếp tục triển khai chương trình trao tặng bản đồ đến các tỉnh thành trên cả nước như: TPHCM, Cao Bằng, Tuyên Quang, Gia Lai, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Lâm Đồng. Đợt này, Báo SGGP trao tặng 25 bản đồ Việt Nam đến tỉnh Đắk Lắk.

Các bản đồ có kích thước 70x100cm, được in chất lượng cao, ép gỗ và khung inox chắc chắn, thuận tiện cho việc trưng bày, trực quan sinh động góp phần phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Báo SGGP trao tặng 25 bản đồ 34 tỉnh, thành cho tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP trao tặng Bản đồ Việt Nam - đơn vị hành chính cấp tỉnh. Việc trao tặng bản đồ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bồi đắp tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn trong thời gian tới, Báo SGGP tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách xã hội đến nhân dân, lan tỏa các mô hình hay, cách làm tốt; đồng thời tiếp tục phối hợp với địa phương hỗ trợ những hoàn cảnh cần giúp đỡ…

Nhân dịp này, Báo SGGP trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk; đặc biệt là sự đồng hành, tài trợ của Agribank đã góp phần giúp chương trình được triển khai rộng rãi và hiệu quả.

MAI CƯỜNG - NÔNG NGÂN