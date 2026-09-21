Những ngày cận Tết Trung thu 2026, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TPHCM) đang tất bật, với mục tiêu làm khoảng 3.000 chiếc bánh Trung thu gửi tặng con em quân nhân, trẻ em tại các mái ấm tình thương và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại khu vực chế biến, những bàn tay cán bộ, chiến sĩ vốn rắn rỏi và quen với việc cầm súng nay lại khéo léo, tỉ mỉ nhào bột, làm nhân, đóng khuôn, nướng và đóng gói bánh. Dưới sự hướng dẫn của chỉ huy đơn vị cùng chiến sĩ có nhiều năm kinh nghiệm làm bánh Trung thu truyền thống, từng công đoạn được thực hiện cẩn thận, đúng quy trình.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định tất bật làm bánh Trung thu

Từ những khối bột được nhào kỹ, phần nhân cân đúng định lượng, các chiến sĩ khéo léo đóng khuôn thủ công, tạo nên những chiếc bánh vuông vức, đẹp mắt với nhiều hoa văn. Bánh sau khi nướng được kiểm tra, đóng gói cẩn thận. Nguyên liệu làm bánh được lựa chọn bảo đảm chất lượng, không sử dụng chất bảo quản.

Theo kế hoạch, khoảng 3.000 chiếc bánh Trung thu sẽ được hoàn thành trong đợt này để trao tặng con em quân nhân Trung đoàn Gia Định, trẻ em tại các mái ấm tình thương và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các công đoạn chuẩn bị, gói và nướng bánh được cán bộ, chiến sĩ thực hiện tỉ mỉ với tất cả tấm lòng yêu thương dành cho thiếu nhi trong mùa trung thu năm nay

Với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định, mỗi chiếc bánh không chỉ mang hương vị Trung thu, một mùa trăng vui tươi, ấm áp, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của người lính với trẻ thơ giữa thời bình.

Một số hình ảnh bộ đội trổ tài làm bánh Trung thu tặng trẻ em >>>

MẠNH THẮNG