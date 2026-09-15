Mang Trung thu sớm đến 400 bệnh nhi tại TPHCM

Ngày 15-9, chương trình Trung thu mơ ước trao 400 phần quà tặng bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Chương trình do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Nhóm Chia sẻ - Sharing và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

Trao quà, tiếp sức điều trị

Tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TPHCM (phường Tăng Nhơn Phú), ban tổ chức trao 200 phần quà. Trong đó, 150 bệnh nhi nhận quà hiện vật cùng 500.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá mỗi phần 1,1 triệu đồng. Riêng 50 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng được nhận quà hiện vật và 5 triệu đồng hỗ trợ điều trị. Một mạnh thường quân trao thêm 10 triệu đồng cho bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhi.

Bà Nguyễn Thị Tranh, Trưởng Nhóm Chia sẻ - Sharing, động viên bệnh nhi giữ vững tinh thần, vượt qua bệnh tật

Đại diện ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Tranh, Trưởng Nhóm Chia sẻ - Sharing, động viên các em giữ vững tinh thần, cố gắng vượt qua bệnh tật; cảm ơn đội ngũ thầy thuốc đã tận tình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi.

Bà Đặng Thu Thủy, thành viên HĐQT Ngân hàng ACB, tặng lì xì cho bệnh nhi. Ảnh: THẢO NGỌC

TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cảm ơn ban tổ chức đã yêu thương bệnh nhi như người thân, xem bệnh viện là ngôi nhà thứ hai để đồng hành, hỗ trợ suốt nhiều năm.

Ngoài các chương trình Trung thu mơ ước, tết cho em, Nhóm Chia sẻ - Sharing còn trao tặng thiết bị y tế giúp nâng cao chất lượng, công suất điều trị và sân chơi Joy Park 1 tại bệnh viện.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM (thứ năm từ trái sang), trao thư cảm ơn Nhóm Chia sẻ - Sharing. Ảnh: THẢO NGỌC

* Trong sáng 15-9, chương trình cũng đã trao 200 phần quà tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi nơi 100 phần. Trong đó, 180 bệnh nhi nhận phần quà trị giá 1,1 triệu đồng, gồm 600.000 đồng quà hiện vật và 500.000 đồng tiền mặt. Quà hiện vật gồm lồng đèn, bánh trung thu, đường, sữa, tập, thực phẩm khô và dụng cụ học tập.

Đại đức Thích Minh Thật, Chánh Thư ký Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, động viên bệnh nhi. Ảnh: THẢO NGỌC

Riêng 20 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, mỗi bệnh viện 10 em, nhận quà hiện vật cùng 5 triệu đồng hỗ trợ điều trị.

Ban tổ chức trao 100 phần quà Trung thu mơ ước tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Em Phan Ngọc Hân (12 tuổi, Đồng Nai) là một trong những bệnh nhi được hỗ trợ 5 triệu đồng. Mỗi tháng, Hân từ Đồng Nai lên bệnh viện điều trị. Dù có lúc mệt mỏi, em vẫn cố gắng đi học để theo kịp bạn bè. Hân cho biết sẽ dùng tiền đóng học phí và đưa mẹ trang trải cuộc sống.

Trương Tấn Phát, sinh viên năm 2 Trường City St George’s, University London, Trưởng dự án Joy Park 1, 2, trao lì xì tại chương trình. Ảnh: THẢO NGỌC

Chăm lo hơn 3.400 trẻ em

Trung thu mơ ước do Báo Sài Gòn Giải Phóng - Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ cùng Nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tổ chức từ nhiều năm nay. Chương trình mang đến mùa trung thu ấm áp, tiếp thêm động lực cho trẻ em mưu sinh, vào đời sớm, có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhà báo Trần Gia Bảo, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, trao quà cho bệnh nhi. Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Năm 2026, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục phối hợp Nhóm Chia sẻ - Sharing và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chăm lo hơn 3.400 trẻ em tại một số xã, phường thuộc các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Đồng Nai và TPHCM, với tổng kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Ngọc Phượng, Phó Trưởng Nhóm Chia sẻ - Sharing, trao quà cho bệnh nhi và gia đình. Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chương trình nhận tài trợ chính từ Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thành viên, gia đình và bạn bè thân hữu Nhóm Chia sẻ - Sharing; Thế hệ thứ ba Nhóm Chia sẻ - Sharing; Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB); Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Letitia; Tập đoàn TTC; Công ty Cổ phần Thực phẩm Richy Miền Nam. Các đơn vị đồng tài trợ gồm: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty TNHH Foods For You; Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op); Công ty TNHH Dược phẩm Healthy Beauty và các mạnh thường quân ẩn danh.

THẢO NGỌC – HOÀI THƯƠNG