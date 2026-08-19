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Ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây có vai trò gì trong Chuyên án VN10?

SGGPO

Trong chuyên án VN10, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) nhiều lần cùng đồng phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

NGUYỄN TÂN - SONG MAI - Ý LINH

Từ khóa

ca sĩ Chi Dân người mẫu An Tây chuyên án VN10 bị cáo Nguyễn Trung Hiếu

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