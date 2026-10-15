Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện bay kiểm tra an toàn tĩnh không

Sáng 15-10, tại Cảng hàng không Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị tổ chức chuyến bay kỹ thuật nhằm rà soát, kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh.

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên do Công ty Trắc địa bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng thực hiện, sử dụng máy bay Cessna 208, với thời gian bay khoảng 90 phút.

Video: Cảng hàng không Quảng Trị tổ chức chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

Xuất phát từ sân bay Đồng Hới, máy bay Cessna 208 thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên Cảng hàng không Quảng Trị ở các cao độ 600m và 300m, với tốc độ trung bình 220km/h. Quá trình bay, hình ảnh được thiết bị chuyên dụng ghi lại để phục vụ công tác kiểm tra khu vực không phận, chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh, góp phần đánh giá các điều kiện liên quan đến an toàn bay.

Chuyến bay kỹ thuật rà soát, kiểm tra an toàn tĩnh không và chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh Cảng hàng không Quảng Trị

Các đơn vị liên quan tiến hành rà soát những hạng mục hạ tầng khu bay gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay.

Sau hoạt động này, chủ đầu tư dự án tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị chuyên môn triển khai đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật liên quan.

Đài kiểm soát không lưu tại Cảng hàng không Quảng Trị đạt trên 90% khối lượng xây dựng

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án hạ tầng giao thông quan trọng tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, do liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và CIENCO4 làm chủ đầu tư. Công ty Cảng hàng không Quảng Trị là doanh nghiệp dự án trực tiếp triển khai.

Tổng khối lượng thi công dự án Cảng hàng không Quảng Trị đến nay đạt trên 80% gồm: sân đỗ máy bay hoàn thành; đường cất hạ cánh, đường lăn đạt 98%; nhà ga hành khách đạt trên 80%; đài kiểm soát không lưu đạt trên 90%...

Đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không Quảng Trị đạt khoảng 98% khối lượng xây dựng

Các hạng mục lắp đặt thiết bị quản lý bay dự kiến hoàn thành vào tháng 1-2027, đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 3-2027.

Các hạng mục khác tại Cảng hàng không Quảng Trị đang triển khai theo kế hoạch

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không với các hãng bay Vietjet Air, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways.

VĂN THẮNG