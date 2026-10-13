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Ngày 14-10, Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tăng chuyến phục vụ người dân tri ân liệt sĩ

SGGPO

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tăng cường 18 lượt tàu vào sáng 14-10 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong ngày diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại TPHCM.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tăng chuyến vào ngày 14-10 phục vụ người dân tri ân liệt sĩ. Ảnh: QUỐC HÙNG
Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tăng chuyến vào ngày 14-10 phục vụ người dân tri ân liệt sĩ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều tối 13-10, bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), cho biết tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ tăng cường 18 lượt tàu vào sáng 14-10 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong ngày diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại TPHCM.

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Ảnh: HURC1

Theo đó, tổng số lượt tàu Metro số 1 trong ngày 14-10 được nâng lên 246 lượt. Riêng trong khung giờ từ 7 giờ đến 12 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu được điều chỉnh còn 6 phút/chuyến.

HURC1 khuyến khích người dân sử dụng Metro số 1 để di chuyển đến các khu vực tổ chức hoạt động đón - tiễn đoàn, thể hiện lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Cụ thể, người dân có thể đến các ga Thủ Đức, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Tại đây, người dân có thể mang theo hoa trắng, tập trung tại khu vực lối lên xuống cầu bộ hành phía đường Song Hành để đón - tiễn đoàn.

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Ngày 14-10, metro Bến Thành - Suối Tiên tăng chuyến phục vụ hành khách. Ảnh: QUỐC HÙNG

HURC1 thông báo kế hoạch tăng chuyến để người dân chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn phương tiện đi lại phù hợp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

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QUỐC HÙNG

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