Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý vấn đề Báo SGGP phản ánh

Sau phản ánh của Báo SGGP về các nguy cơ mất an toàn tại Dự án tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, khắc phục các nguy cơ mất an toàn.

Ngày 13-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ký Công văn số 10488/UBND-ĐTĐT chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và nhà thầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục các nguy cơ mất an toàn tại Dự án tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương (phường Bàn Thạch và phường Tam Kỳ) sau phản ánh của Báo Sài Gòn Giải Phóng Online.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo nhà thầu lập phương án chi tiết, hoàn thành công trình đúng tiến độ, báo cáo UBND thành phố và Sở Xây dựng trước ngày 14-10.

Công trình thi công ì ạch khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Nhằm khắc phục ngay nguy cơ mất an toàn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu kiểm tra toàn bộ hiện trường, gia cố hệ thống rào chắn kiên cố, lắp đặt biển báo, đèn cảnh báo ban đêm, bơm hút nước tù đọng và xử lý triệt để các điểm sụt lún, xói lở vỉa hè sát nhà dân trước ngày 15-10. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra sự cố tai nạn hoặc sạt lở công trình.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo rà soát, đánh giá năng lực từng thành viên trong liên danh nhà thầu. Trường hợp nhà thầu tiếp tục chây ỳ, không đáp ứng yêu cầu tiến độ, sẽ bị xử phạt vi phạm hợp đồng, xem xét cắt chuyển khối lượng hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định.

UBND các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ được giao tăng cường giám sát cộng đồng; Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra hiện trường, rà soát phương án phân luồng giao thông...

Dự án thi công dang dở, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống sinh hoạt của người dân. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Trước đó, ngày 9-10, Báo SGGP Online đăng bài viết “Thi công ì ạch, mương thoát nước gây nguy cơ mất an toàn”, phản ánh tình trạng dự án tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương thi công chậm tiến độ (khối lượng mới đạt khoảng 32%, quá thời hạn gia hạn). Việc công trường dừng thi công kéo dài, rào chắn sơ sài, đọng nước tại các hố sâu 2-3m và sụt lún vỉa hè gây nguy cơ mất an toàn giao thông, an toàn lao động trong mùa mưa bão.

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NGUYÊN KHÔI